Deutsche Börse, ISS STOXX'un tamamına sahip oluyor
Deutsche Börse, veri sağlayıcısı ISS STOXX'ta kalan hisseleri de General Atlantic'ten alarak şirketin tamamına sahip olmayı planlıyor.
Deutsche Börse, veri, analiz ve endeks sağlayıcısı ISS STOXX'ta kalan yüzde 20'lik hisseyi General Atlantic'ten 1,1 milyar Euro’ya satın almak için anlaştı.
Alman borsa işletmecisi, işlemin bedelini dilimlere ayırarak ödemeyi planlıyor. İlk ödeme şubat ayında, geri kalan kısmı da mart ayında ödenecek.
Deutsche Börse, anlaşmanın tamamlanmasının ilk yılında hisse başı kâr üzerindeki katkının düşük kalmasını tek hanede oluşmasını bekliyor.