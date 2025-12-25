Dev banka üzerinden yüklü alım. Öne çıkan hisseler dikkati çekti
Borsa İstanbul’da dev banka aracılığıyla yatırımcıların en çok tercih ettiği hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü işlem gören BIST 100 endeksi, pozitif bir seyirle günü tamamladı. Güne alıcılı başlayan endeks, seans boyunca en yüksek 11.386,06 puanı görmesinin ardından, önceki kapanışa göre %0,44 artışla 11.340,10 puandan kapandı. Böylece Borsa İstanbul ana endeksi, toplamda 49,74 puanlık yükseliş kaydetti ve haftanın üçüncü işlem gününü olumlu bir grafikle bitirdi.
İŞLEM HACMİ 142 MİLYAR LİRA OLDU
Toplam işlem hacmi 142,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, sektör bazında finansal kiralama faktoring endeksi en fazla artış gösteren grup oldu. Öte yandan madencilik endeksi gün içinde en çok değer kaybeden sektör olarak öne çıktı.
İş Yatırım müşterileri, endeksin değer kazandığı günde -769 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. Rota Borsa’daki bilgiye göre 24 Aralık Çarşamba işlem gününde İş Yatırım üzerinden en çok alınan/satılan hisseler ve net işlem hacimleri şu şekilde;
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)
Net Alış (TL)
126.998.979
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
Net Alış (TL)
66.937.421
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK)
Net Alış (TL)
52.255.591
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)
Net Alış (TL)
48.712.915
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
Net Alış (TL)
48.124.659
İş Yatırım üzerinden Çarşamba günü en çok satılan hisseler (24.12.2025)
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)
Net Satış (TL)
-192.419.611
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Net Satış (TL)
-153.904.094
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Net Satış (TL)
-119.795.741
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
Net Satış (TL)
-117.505.856
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE)
Net Satış (TL)
-116.380.788