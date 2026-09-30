Dev bankaların S&P 500 tahminleri belli oldu

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Yükselen ABD tahvil faizleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaştırma süreci ve enerji fiyatları S&P 500’de kısa vadeli düzeltme riskini artırırken, güçlü şirket kârları ve yapay zekâ yatırımları orta vadeli görünümü destekleyen unsurlar olarak öne çıktı.

Matriks Haber’in 28 Ağustos-29 Eylül 2026 döneminde yabancı finans ve araştırma kuruluşlarının yayımladığı veya güncellediği tahmin ve değerlendirmelerden yaptığı derlemeye göre, karşılaştırılabilir 12 kurumun 2026 yıl sonu S&P 500 hedefleri 7.400-8.500 puan arasında değişti. Medyan 8.000 puan, ortalama ise 7.987,50 puan olarak hesaplandı.

2026 yıl sonu medyanı 8.000 puan

Bank of America 7.400, Wells Fargo 7.700, Yardeni Research 7.900, Barclays 7.950, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Deutsche Bank 8.000, Citi, HSBC, Oppenheimer Asset Management ve UBS 8.100, Tallbacken Capital Advisors ise 8.500 puan öngördü.

S&P 500’de jeopolitik gerilim, Fed’in sıkılaştırma süreci, yüksek petrol fiyatları, değerleme baskısı ve tahvil faizlerindeki yükseliş baskı unsurları olarak öne çıktı. ABD-Çin ticaretindeki yumuşama, şirket kârları, yapay zekâ yatırımları, verimlilik artışı ile güçlü ekonomik aktivite ise endeksi destekleyen faktörler arasında gösterildi.

Bank of America, S&P 500 için 2026 yıl sonu hedefini 7.100’den 7.400 puana yükseltirken, Tallbacken Capital Advisors hedefini 7.400’den 8.500 puana çıkardı.

Wells Fargo ise hedefini 7.950’den 7.700 puana indirerek kısa vadede yüzde 5-10 düşüş riski gördüğünü belirtti. Kurum, teknoloji sektörünü “ağırlığı artır”dan nötre çekerken, sağlık sektörünü nötrden “ağırlığı artır” seviyesine yükseltti.

Barclays yıl sonu hedefini 7.800’den 7.950 puana, HSBC ise 7.650’den 8.100 puana yükseltti.

Goldman Sachs’tan 12 aylık 8.700 puan hedefi

Goldman Sachs da 2026 yıl sonu hedefini 7.600’den 8.000 puana yükseltmişti ve bunu 340 dolarlık hisse başına kâr (EPS) ile yaklaşık yüzde 24 kâr büyümesi beklentisine dayandırdı.

Kurumun daha güncel çalışmasında ise 12 aylık S&P 500 hedefi 8.700 puan olarak açıklandı. Goldman Sachs, EPS’nin 2027’de 415 dolar, 2028’de ise 460 dolar seviyesine çıkmasını bekledi.

Morgan Stanley 8.000 puanlık yıl sonu hedefini korurken, Mike Wilson tahvil faizlerinin yüksek kalması halinde endekste yüzde 5-10 düzeltme görülebileceğini belirtti. Wilson, böyle bir geri çekilmenin yılın geri kalanında daha güçlü bir piyasa zemini hazırlayabileceğini değerlendirdi.

Yardeni Research, yıl sonu hedefini 8.400’den 7.900 puana indirirken, önceki 8.400 puanlık hedefini 2027 ortasına öteledi. Yardeni ayrıca ileriye dönük F/K varsayımını 19,8’den 18,6’ya çekti ve önümüzdeki 3-6 ayda ekonomik yavaşlama riskinin arttığını belirtti.

Citi 8.100 puanlık hedefini korudu

Citi’nin 8.100 puanlık yıl sonu hedefi değişmedi, ancak stratejist Scott Chronert yükselen petrol fiyatları ve uzun vadeli tahvil getirileri nedeniyle bu seviyenin artık daha iddialı hale geldiğini söyledi.

Chronert, üçüncü çeyrek kârlarının sorunsuz gelmesi gerektiğini, ancak hedefe ulaşılmasının yıl sonu rallisine ve mevcut belirsizliklerin azalmasına daha fazla bağlı hale geldiğini ifade etti.

Oppenheimer Asset Management 8.100 puanlık hedefini korudu. Kurum, Fed’in faiz artırımının uzun vadeli tahvil getirilerindeki yükselişi sınırlayabileceğini belirtirken, Fed yetkililerinin çoğunun yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha öngördüğüne dikkat çekti.

Baş Yatırım Stratejisti John Stoltzfus, gelecek faiz artırımlarının sayısı ve büyüklüğünün piyasa görünümünde belirleyici olacağını kaydetti.

UBS’ten Fed sıkılaşmasına ilişkin tarihsel analiz

UBS’in değerlendirmesinde S&P 500’ün ileriye dönük F/K oranının geçen kasımdaki zirvesinden yaklaşık yüzde 17 gerilediği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise yaklaşık yüzde 5,2 seviyesine çıktığı aktarıldı. Kurum, piyasanın gelecek bir yıl için yaklaşık 88 baz puanlık Fed faiz artırımı fiyatladığını bildirdi.

UBS’in tarihsel analizine göre, Fed’in bir yıllık dönemde 100 baz puandan fazla faiz artırdığı dönemlerde S&P 500 getirileri genellikle negatif gerçekleşirken, daha ılımlı sıkılaştırma dönemlerinde ortalama getiri yüzde 17,7 seviyesinde oluştu. UBS’in 2026 yıl sonu hedefi 8.100 puan olarak kaldı.

Bazı kurumlar yüzde 10’a varan düzeltme riski görüyor

RBC Capital Markets, önümüzdeki haftalar veya aylarda S&P 500’de yüzde 5-10 geri çekilme riski gördüğünü belirtti. Kurum; yüksek tahvil faizleri, şahin Fed görünümü, jeopolitik riskler, ara seçim belirsizliği ve olası kâr tahmini revizyonlarını kısa vadeli riskler arasında gösterdi. RBC’nin 12 aylık hedefi 8.150 puan seviyesinde bulunuyor.

Macro Risk Advisors kurucusu Dean Curnutt ise Fed’in faiz artırımlarının S&P 500’de ilk etapta yüzde 8-10 arasında geri çekilmeye yol açabileceğini değerlendirdi. Kurum doğrudan yıl sonu endeks hedefi açıklamadı.

Haberde Bank of America, Tallbacken Capital Advisors, Wells Fargo, Yardeni Research, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Citi, HSBC, Oppenheimer Asset Management, UBS, RBC Capital Markets ve Macro Risk Advisors olmak üzere toplam 14 yabancı kurumun görüşüne yer verildi.

Goldman Sachs’ın 12 aylık 8.700 puanlık ve RBC Capital Markets’in 12 aylık 8.150 puanlık hedefleri farklı vadeleri kapsadığı için bu hesaplamaya dahil edilmedi.