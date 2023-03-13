Dev bankanın hissesi dipte, CDS'i yükselişte

İsviçreli yatırım bankası Credit Suisse, uzun süredir çeşitli sorunlarla mücadele ederken, bilançosunu güçlendirmek için yeniden yapılandırma kapsamında, maliyetleri düşürmeye ve iş gücünü azaltmaya başladı. Yeniden yapılandırma kapsamında bankanın yatırım bankacılığı kolu, CS First Boston olarak ayrıldı.

Banka geçen hafta perşembe günü, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun çağrısı üzerine yıllık raporunun yayımını erteleyeceğini açıkladı ve bilançosuyla ilgili kuşkulara neden oldu.

Credit Suisse'in CDS'leri rekor seviyede

Tüm bu gelişmeler eşliğinde İsviçreli dev bankanın 5 yıllık CDS'leri 451 baz puanla rekor seviyeye yükseldi.

Öte yandan ABD'li Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) geçen hafta iflas etmesinin ardından uygulamaya alınan düzenlemeler de bankacılık hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Bankanın hisseleri tarihi dip seviyeleri gördü

İsviçreli bankanın hisseleri yüzde 8'den fazla düşüşle hisse başına 2.29 İsviçre frangından (2.50 dolar) işlem görürken, cuma günü gerilediği 2.41 franklık dip seviyenin de altına inmiş oldu.