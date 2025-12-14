Dip fiyatına en yakın hisseler belli oldu! Yatırımcısı aylardır bu fırsatı bekliyordu

Borsa İstanbul’da geride kalan hafta pozitif bir görünümle tamamlandı. BİST100 endeksi, haftalık bazda %2,76 yükseliş kaydederek 11.311,31 puandan kapanış yaptı. Bu performansla birlikte endeksin son bir yıllık getirisi %12,46 seviyesine ulaştı. Ancak genel yükselişe rağmen tüm hisseler aynı yönde hareket etmedi.

Bazı paylar, endeksteki artıştan ayrışarak zayıf görünümünü sürdürdü ve son bir yılın en düşük seviyelerine yakın fiyatlandı. Piyasalarda oluşan bu tablo, hisse bazlı ayrışmaların devam ettiğine ve seçici yatırımcı davranışının öne çıktığına işaret etti.

DİP SEVİYESİNE EN YAKIN HİSSELER

Borsa İstanbul’da dalgalı seyir sürerken dip seviyesine en yakın hisseler de sıralandı. Rota Borsa tarafından derlenen bilgiye göre dibine en yakın hisseler şöyle:

Şirket Ünvanı (Hisse kodu) Son bir yılda dip fiyat (TL) Kapanış fiyatı (TL) Dipten uzaklık oranı (%) Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT) 160,10 160,90 0,50 Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR) 7,19 7,25 0,83 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) 7,50 7,58 1,07 Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) 5,29 5,35 1,13 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) 2,99 3,04 1,67 Konya Çimento Sanayii A.Ş. (KONYA) 4.580,00 4.670,00 1,97 Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) 5,22 5,34 2,30 Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) 29,75 30,46 2,38 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) 510,00 522,50 2,45 Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) 12,38 12,70 2,58

ÖNEMLİ NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!