DOF Robotik borsaya 'tavan'dan girdi

Borsa İstanbul’da gong, DOF Robotik Sanayi A.Ş. (DOF Robotics) için çaldı. Halka arz sürecini yatırımcının yoğun ilgisiyle tamamlayan DOF Robotik, bugün yapılan gong töreniyle birlikte DOFRB koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. DOF Robotik’in gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, DOF Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, DOF Robotik CEO’su Bakıt Baydaliev, Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt ile DOF Robotik çalışanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun yaptığı konuşmasında “DOF Robotik; teknoloji sektöründe yenilikçi ürünler geliştiren değerli bir şirketimizdir. Ülkemizin teknoloji odaklı sanayii atılımının değerli bir temsilcisidir. AR-GE çalışmalarına verdiği önemle, küresel pazarlarda önemli bir yer edinmiştir. Bugün ise Borsamızda işlem görmeye başlayarak oluşturduğu bu değeri yatırımcıları ile paylaşmaktadır. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, şirketimize ve aracı kurumumuza teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Dof Robotik’e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

“Markamızın bilinirlik ve tanınırlığını pekişecek”

DOF Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, halka arzın DOF Robotik’e yepyeni deneyimlerin, yeni projelerin ve pazarların kapılarını aralayacağına inandıklarını belirterek “Bu önemli adım, şirketimize daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturma, faaliyet alanlarını genişletme ve sürdürülebilir bir büyüme imkânı sağlayacak” dedi.

Halka arzın, uzun yıllardır DOF Robotik’in gündeminde olan bir konu olduğunu ifade eden Mertcan, “Halka açılarak güçlü kurumsal yapımızı daha şeffaf ve hesap verebilir bir çerçevede yatırımcılarımızla buluşturmuş, sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi destekleyecek önemli bir dönüm noktasına imza atmış bulunuyoruz. Şirketimize, değer yaratacak yatırım fırsatlarını değerlendirme ve fonlama açısından da önemli bir katkı sağlayacak olan halka arzımız, aynı zamanda markamızın, bilinirlik ve tanınırlığını pekiştirecek” diye konuştu.

Bu büyük adımın aynı zamanda çok büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Mertcan, “Önümüzdeki dönemde, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza en yüksek değeri sağlarken ülke ekonomisine ve istihdama elimizden gelen en büyük katkıyı verme hedefiyle çalışacağız” açıklamasında bulundu.

“Hedefimiz yeni ortaklarımızla büyümek”

DOF Robotik’in hizmet yelpazesini genişletip Türkiye’de ve global pazarlardaki müşteri portföyünü yatırımlarla daha da güçlü hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Mertcan, şunları söyledi: “Şirketimizin pazar payına, cirosuna ve karlılığına büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu yatırımlarımızı gerçekleştirirken yeni ortaklarımızdan aldığımız gücü her zaman yanımızda hissedeceğiz. Şirketimize sürdürülebilir bir büyüme sağlarken, yeni ortaklarımızın yatırımlarını koruyup büyütmek öncelikli amacımız olacak. Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, DOF Robotik’in halka arzının ülkemize, sermaye piyasalarına, şirketimize ve yatırımcılarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

“Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda da yeni bir sayfa açıyoruz”

DOF Robotik CEO’su Bakıt Baydaliev de halka arzın DOF Robotik ailesi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek “Yalnızca finansal anlamda değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik yolculuğumuzda da yeni bir sayfa açıyoruz” dedi. Kurulduğu günden bu yana inovasyonu merkezine alan DOF Robotik’in yüksek teknolojili VR ve AR atraksiyonları, robotik sistemleri ve edutainment konseptleriyle dünyanın 6 kıtasında 60’tan fazla ülkede faaliyet gösterdiğini kaydeden Baydaliev, şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki gerçek liderlik, yalnızca teknoloji ile değil; çevreye, insana ve yönetişime duyduğumuz sorumlulukla ölçülür. Bu nedenle stratejik vizyonumuzun merkezine ESG kriterlerini yerleştirdik. Enerji verimliliği yüksek ürünler geliştiriyor, karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın gelişimi için kurduğumuz DOF Akademi ile sürekli öğrenme ve paylaşım kültürünü teşvik ediyor, çeşitlilik ve kapsayıcılığı iş yapış biçimimizin temeline koyuyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle tüm paydaşlarımız için güvenilir bir iş ortağı olmayı sürdürüyoruz. Halka arzımız, bu değerleri daha da güçlendiren ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu destekleyen stratejik bir adımdır ve yalnızca DOF Robotik’in değil, hepimizin ortak geleceğine yapılan bir yatırımdır.”

“Türkiye’nin gurur duyduğu şirketlerden biri”

Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt, DOF Robotik’in yenilikçi vizyonu, yüksek teknolojiye dayalı üretim gücü ve global pazarlarda elde ettiği başarılarla Türkiye’nin gurur duyduğu şirketlerden biri olduğunu söyledi. Halka arzın, şirketin büyüme yolculuğunda yeni bir dönüm noktası oluştururken yatırımcıların da bu başarı hikâyesine ortak olmasına imkân tanıyacağını ifade eden Arslankurt, “Bu önemli adımda bizlere güvenerek aracılık görevini veren DOF Robotik yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin ilk borsa aracı kurumu Yatırım Finansman olarak bu süreci yönetmekten büyük bir mutluluk duyduk” dedi. DOF Robotik’in 343 bin 310 yatırımcının katıldığı halka arzında, şirket paylarının 3,13 katı kadar talep alındığını kaydeden Arslankurt, şöyle devam etti:

“45 milyon TL nominal değerli payların satışının gerçekleştiği halka arza 140 milyon 952 bin 749 TL nominal değerli pay talebi geldi. Toplam halka arz büyüklüğü ise 2 milyar 25 milyon TL olarak gerçekleşti. Yatırım Finansman olarak 50 yıla yaklaşan tecrübemizle, sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlamaktan ve DOF Robotik gibi güçlü bir markayı yatırımcılarla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, DOF Robotik’e Borsa İstanbul’daki yeni yolculuğunda başarılar diliyorum.”