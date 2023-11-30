Doğan Trend Otomotiv için sermaye artırım kararı

Doğan Holding, tamamına sahip olduğu ve otomobil ile motosiklet distribütörlüğü alanında faaliyet gösteren iştiraki Doğan Trend Otomotiv'in sermayesini 403 milyon lira artıracak.

Holding tarafından dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre sermaye artırımı, işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, operasyonel faaliyetlerin fonlanması, devam eden ve planlanan marka ve büyüme yatırımlarının desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

Doğan Trend Otomotiv, Japon Suzuki ve Çinli SAIC grubuna ait MG markasının yanı çeşitli motosiklet markalarının distribütörlüğünü yürütüyor. Ayrıca ikinci el araç satış platformuna sahip olan şirket, elektrikli kısa mesafe ulaşım araçları satışı faaliyeti de yürütüyor.