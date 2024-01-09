Dolar fiyatı 30 TL'ye yaklaştı (9 Ocak dolar fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 29,8961 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 29,9355 TL seviyesinden başladı. Kur, açılış sonrasında 29,9398 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,22 yükselişle 29,9380 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,9420 TL'ye kadar çıkarak, psikolojik seviye olan 30 TL'ye yaklaştı.

Euro/TL de primli

Euro fiyatları, sığ piyasada 32,9070 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,18 artışla 32,8228 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,1370 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında artışla 102,29 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0951 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,78 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 39,96 seviyesinde bulunuyor.