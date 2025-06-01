Dorak Holding Kurucu Ortağı Pilav: Ata Turizm'i halka arz edeceğiz

2025 yılının turizm açısıdan iyi başladığını dile getiren Dorak Holding Kurucu Ortağı Mustafa Pilav, geçen yıla göre hem turist sayısı hem de cirolarda yüzde 15 civarında bir artış beklediklerini dile getirdi.

Bloomberg HT yayına katılarak soruları yanıtlayan Mustafa Pilav, Türkiye’nin bilindik turizm destinasyonlarının dışındaki alanlara turist getirmeye çaba gösterdiklerini, Safranbolu, Pamukkale, Efes ve Truva’yı tanıttıklarını belirten Dorak Holding Kurucu Ortağı Mustafa Pilav, "Ata Turizm'i halka arz edeceğiz. Bayramdan sonra tarih bekliyoruz" dedi.

Pilav'ın soruları verdiği yanıtlar ve dikkat çektiği noktalar özetle şöyle;

"Şu ana kadar da beklenti doğrultusunda gitti ama yılın 2’inci yarısı daha da verimli görünüyor, şu anda gelen talepler ve rezervasyonlar da bu yönde. Ben bu senenin gelir açısından turizmde rekor yıl olacağını düşünüyorum.

Pamukkale’ye büyük bir otel projemiz var

Biz Holding olarak turizmi hep çeşitlendirmeye çalıştık. İstanbul, Antalya, Bodrum gibi Türkiye’nin bilindik turizm destinasyonlarının dışındaki alanlara da turist getirmeye çaba gösterdik bunun için de mesela Safranbolu’yu dünyaya tanıtmaya çalıştık, Pamukkale’yi, Efes’i tanıttık, Truva’yı tanıttık.

Kapadokya’yı çok yoğun şekilde tanıttık. Bu arada doğuda Nemrut’ta Adıyaman’ı, Göbeklitepe’ye çok yoğunlaşmış durumdayız, Şanlıurfa’yı, Gaziantep’in gastronomisini, Mardin’i, Van’ı, Doğu Beyazıt’ı daha yoğun tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun yanında Karadeniz bölgesi de başlayacak Trabzon, Rize, yaylalar, Sümela Manastırı.

Biz eğer bu değerleri doğru şekilde lanse edebilirsek Türkiye’de toptan turizm gelişebilir. Bizim esas hedefimiz de bu. Yatırımlarımızı da buna paralel yaptık mesela Kuşadası’ında bir Resort otel yaptı. Kapadokya bölgesinde şu ana kadar 8 otel yaptık bunlardan 3’ü uluslararası zincir marka, bir tane otelimiz de Dünyanın en iyi design oteli seçildi “Sacred House”. İstanbul’da da iki özel tarihi otelimiz var.

Bundan sonraki hedeflerimiz içinde de ilk etapta Pamukkale’ye ki şu anda değerinin çok altında dünya segmentinde, Pamukkale’ye büyük bir otel projemiz var, arsası alındı, projesi hazırlandı şu anda son izinler bekleniyor. Umuyoruz önümüzdeki yıl yatırıma başlanacak, Hilton markası ilk defa uluslararası lüks bir marka Pamukkale’ye gelecek. Pamukkale’nin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak.

Halka arz için tarih bekliyoruz

Dorak Holding’in altında yerleşmiş 23 şirketimiz var. Bunların içinde holdingin lokomotif şirketi olan Ata Turizmi halka arz edeceğiz. Verimli ve kuvvetli bir şirket, tur operasyonları, otel işletmeciliği turizmin çok farklı alanlarında faaliyetleri var. Şirket olarak bu süreçte biz bütün hazırlıklarımızı bitirdik, SPK’ya dosyalar sunuldu, artık biz gün bekliyoruz inşallah karar çıkarsa biz hazırız Gongu çalmaya. Umuyoruz Bayram’dan sonra böyle bir tarih gerçekleşir.

Bundan sonraki stratejimiz de şu; buradan sağlanacak olan finansmanla yapmış olduğumuz faaliyetleri daha da genişletmek, otel yatırımlarını daha da artırmak ve bunu bölgelere yaymak, akabinde yine gastronomi tarafında büyümek, yurtdışı ofislerimizi kuvvetlendirmek istiyoruz. Sonuçta biz bir turizm elçisi gibi reklam ve tanıtım yapıyoruz. Bütün bunların yakıtı olarak kullanacağımız finansman inşallah halka arzdan gelecek.

Kredi maliyetleri çok yüksek

Şu anda yatırım maliyetleri çok yüksek, özellikle kredi maliyetleri çok yüksek. İçinden geçtiğimiz dönem itibariyle bazı dar boğazlar var. Krediyle turizm tesisi yapmak şu anda olası değil. Umuyoruz ki yakın zamanda bu kredi maliyetleri daha makul seviyelere inecek, biz de bütün planlarımızı ona göre hazırlıyoruz.

Zaman içinde maalesef bazı stratejik hatalar yapıldı, yanlış betonlaşma ve yapılaşma gibi, nitelikli turizm İşletmelerinin oraya gelememesi, hep orta segment bir turizm merkezi haline geldi. Mesela burada Bodrum ve Çeşme çok ilerledi, Antalya çok başka bir boyuta gitti. Hâlâ tabiki geç değil, yine Kuşadası’nda da nitelikli turizm tesislerini bir an önce kurmalıyız, yatırımların hangi segmente hitap etmesi gerektiğini planlamalıyız. Bunlar yapılırsa hâlâ Kuşadası’nda ciddi potansiyel var. Doluluklar da gayet iyi mesela bizim otelimizde yüzde 95’ler mertebesinde doluluk bekliyoruz.