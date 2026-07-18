Dört şirketin halka arz takvimi netleşti

Metgün Enerji Yatırımları AŞ'nin halka arzında talep toplama süreci 20-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Pay başına halka arz fiyatı 20 TL olarak belirlenirken, toplam 135 milyon 579 bin adet B grubu pay satışa sunulacak.

Şirketin halka arzında sermaye artırımı yoluyla 90 milyon 579 bin adet yeni pay ihraç edilirken, mevcut ortak Metin Güneş'e ait 45 milyon adet pay da ortak satışı kapsamında yatırımcılara sunulacak. Toplam halka arz büyüklüğünün 2,71 milyar TL olması bekleniyor.

Metgün Enerji, sermaye artırımıyla elde edeceği gelirin yüzde 80-90'ını enerji portföyünü genişletmeye ve verimlilik artırıcı yatırımlara, kalan yüzde 10-20'lik kısmını ise işletme sermayesinde kullanmayı planlıyor.

Üç halka arzda talep toplama 22 Temmuz'da başlayacak

Metgün Enerji'nin ardından üç şirket daha yatırımcı karşısına çıkacak.

Masfen Enerji, 22-24 Temmuz tarihlerinde talep toplayacak. Pay başına halka arz fiyatı 45,68 TL olarak belirlenirken, toplam 85 milyon nominal değerli pay halka arz edilecek.

Yaklaşık 3,88 milyar TL büyüklüğündeki halka arz gelirinin yüzde 75'inin yenilenebilir enerji yatırımlarında, yüzde 25'inin ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.

Albayrak Hazır Beton ise 22-23 Temmuz tarihlerinde iki iş günü boyunca talep toplayacak.

Pay başına halka arz fiyatı 38,60 TL olurken, yaklaşık 2,70 milyar TL büyüklüğündeki halka arzdan elde edilecek kaynağın yeni yatırımlar, işletme sermayesi, makine-ekipman alımları ve finansal borçların azaltılmasında değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kardemir Çelik de 22-24 Temmuz tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayacak. Pay başına halka arz fiyatı 35 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,48 milyar TL olması bekleniyor. Şirket, halka arz gelirinin büyük bölümünü hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanmayı planlıyor.