Dow Jones ilk kez 50.000 seviyesini aştı
Dow Jones Sanayi Ortalaması Cuma günü tarihinde ilk kez 50.000 seviyesini aştı. Yatırımcılar ABD ekonomisine ve şirket kazançlarına güven gösterdi.
Goldman Sachs Group Inc., Coca-Cola Co. ve JPMorgan Chase & Co. gibi büyük şirketleri içeren 30 üyeli blue-chip endeks, New York’taki öğleden sonra işlemlerde %2,2 yükselerek 50.011 seviyesine ulaştı.
Bu kilometre taşı, Dow Jones için önemli bir toparlanmayı temsil ediyor. Endeks bu yıl %4 kazanç sağladı. Böylece diğer tüm büyük ABD hisse senedi endekslerinin performansını geçti.
ABD Başkan Donald Trump, sosyal medyadan yayınladığı mesajla bu başarıyı kutladı. Trump şöyle dedi: "Dow Jones Sanayi Ortalaması tarihte ilk kez 50.000 seviyesine ulaştı. TEBRİKLER AMERİKA!"
Investing'e göre Dow bu rekor seviyeye ulaşırken, S&P 500 ve Nasdaq teknoloji hisselerindeki son geri çekilme ve bu hafta yüksek büyüme gösteren hisselerden uzaklaşma nedeniyle zirve seviyelerinin altında kaldı.