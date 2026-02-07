Dow Jones ilk kez 50.000 seviyesini aştı

Goldman Sachs Group Inc., Coca-Cola Co. ve JPMorgan Chase & Co. gibi büyük şirketleri içeren 30 üyeli blue-chip endeks, New York’taki öğleden sonra işlemlerde %2,2 yükselerek 50.011 seviyesine ulaştı.

Bu kilometre taşı, Dow Jones için önemli bir toparlanmayı temsil ediyor. Endeks bu yıl %4 kazanç sağladı. Böylece diğer tüm büyük ABD hisse senedi endekslerinin performansını geçti.

ABD Başkan Donald Trump, sosyal medyadan yayınladığı mesajla bu başarıyı kutladı. Trump şöyle dedi: "Dow Jones Sanayi Ortalaması tarihte ilk kez 50.000 seviyesine ulaştı. TEBRİKLER AMERİKA!"

Investing'e göre Dow bu rekor seviyeye ulaşırken, S&P 500 ve Nasdaq teknoloji hisselerindeki son geri çekilme ve bu hafta yüksek büyüme gösteren hisselerden uzaklaşma nedeniyle zirve seviyelerinin altında kaldı.