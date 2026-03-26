Dr. Nuri Sevgen: BIST 100’de 13.200 geçilmedikçe kısa vadeli yükseliş beklenmemeli

Küresel piyasalarda satıcılı bir seyrin hakim olduğunu belirten Dr. Sevgen, özellikle ABD vadeli endeksleri ve Asya borsalarında negatif hareketlerin görüldüğünü ifade etti. ABD ve İran arasındaki gerilime ilişkin belirsizliğin piyasalar üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini vurgulayan Dr. Sevgen, Trump’ın İran’a tanıdığı sürenin dolmak üzere olmasının yarattığı tedirginliğe dikkat çekti. Piyasaların net bir pozitif reaksiyon vermekte zorlandığını belirten Dr. Sevgen, dün yaşanan tepki alımlarının kalıcı olmadığını ve satış baskısının özellikle değerli metallerde hızlandığını dile getirdi.

Borsa İstanbul'da teknik seviyeler ve vade sonu hareketliliği

Borsa İstanbul'un teknik görünümünü analiz eden Dr. Sevgen, BIST 100 endeksinde 13.200 seviyesindeki 21 günlük ortalamanın kritik bir direnç olduğunu, bu seviye geçilmediği sürece kısa vadeli bir yükselişten bahsetmenin zor olduğunu söyledi. Aşağıda ise 12.700 seviyesinin önemli bir destek noktası olarak takip edilmesi gerektiğini belirten Dr. Sevgen, yatırımcıların BIST 100 dışındaki "Tüm Endeks"teki zirve hareketlerine odaklanmasının daha faydalı olabileceğini, çünkü hisse bazlı hareketlerin endeksten ayrıştığını ifade etti. Ayrıca, önümüzdeki hafta Salı günü VİOP'ta gerçekleşecek "rollover" (vade geçişi) işlemleri nedeniyle piyasada sıkışık bir seyir beklendiğini de sözlerine ekledi.

Altın fiyatlarında kısa vadeli düzeltme ve ikili dip beklentisi

Altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaşan Dr. Sevgen, altının güç toplayabilmesi için teknik olarak 4.200 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşayıp ikili dip yapma olasılığının kuvvetli olduğunu belirtti. Mevcut yükseliş denemelerinin cılız kaldığını ve satışların devam edebileceğini ifade eden Dr. Sevgen, buna rağmen küresel parasal sistemdeki yapısal sorunlar nedeniyle altının uzun vadeli yükselme potansiyelini koruduğunu vurguladı. Ayrıca, Türk yatırımcısının altın alırken aynı zamanda dolar pozisyonu da almış olduğuna dikkat çekti.

Parasal sistemin yapısı ve şirketlerin nakit avantajı

Küresel finans sisteminin ve ABD dolarının stratejik önemine değinen Dr. Sevgen, Bretton Woods sonrası oluşan sistemin ABD'nin sadece kağıt basarak finansman sağlamasına dayandığını ve doların değer kaybetmesinin sistemin çökmesi anlamına geleceğini anlattı. Mevcut yüksek faiz ortamının şirketler üzerindeki etkisini de değerlendiren Dr. Sevgen, nakit varlığı yüksek olan şirketlerin bu dönemde ciddi finansal gelir elde ederek avantajlı konuma geçtiğini ve bu durumun karlılıklarına olumlu yansıdığını ifade etti.