Dr. Nuri Sevgen'den borsa analizi: Düşen bıçak tutulmaz ama 20.000 hedefi masada

Dr. Nuri Sevgen, küresel tahvil faizlerindeki sert yükselişin ve Borsa İstanbul’daki yoğun patron satışlarının piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Paraya ulaşım maliyetindeki artışın borsaları baskıladığını belirten Dr. Sevgen, kısa vadeli geri çekilmelerin devam edebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

Küresel ve yerel tahvil piyasalarında alarm

Piyasalardaki mevcut durumu değerlendiren Dr. Sevgen, en büyük sorunun faiz oranlarındaki hareketlilik olduğunu belirtti. Amerika’da 30 yıllık tahvil faizlerinin neredeyse 2008 küresel finans krizi öncesindeki seviyelere ulaştığını ifade eden Sevgen, bu durumun Japonya piyasalarında da rekor seviyelerle kendisini gösterdiğini söyledi. Türkiye’de ise gösterge 10 yıllık tahvil faizinin %35.70 - %36 bandına çıkarak 2012’den bu yana en yüksek seviyesini gördüğüne dikkat çekti. Dr. Sevgen’e göre, alternatif maliyetlerin bu denli yükselmesi, dünya genelinde borsaların yukarı yönlü hareketini engelleyen en temel unsuru oluşturuyor.

Şirket sahiplerinden 60 milyar liralık pay satışı

Borsa İstanbul’daki satış baskısının bir diğer önemli nedeninin içerideki ‘arz fazlası’ olduğunu belirten Dr. Sevgen, yıl başından bu yana 43 şirket ortağının yaklaşık 60 milyar TL (1.33 milyar dolar) tutarında hisse satışı gerçekleştirdiğini hatırlattı. Bu satışların arkasındaki temel nedenin ‘ucuz finansmana ulaşım zorluğu’ olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak adına yükselen fiyatları bir fırsat olarak değerlendirdiğini ifade etti. Piyasaya giren bu büyük çaplı pay arzının hazmedilmesinin zaman alacağını ve bunun mayıs ayındaki genel satış eğilimiyle birleştiğini ekledi.

Endekste 13.500-13.700 bölgesi takip ediliyor

Teknik görünüm hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Sevgen, piyasanın bir düzeltme sürecinde olduğunu ve henüz ‘alım fırsatı’ demek için erken olduğunu belirtti. ‘Düşen bıçak tutulmaz’ diyerek yatırımcıları temkinli olmaya davet eden Dr. Sevgen, endekste 13.500 - 13.700 bölgesinin ana trend yapısı olarak izlenmesi gerektiğini söyledi. Yukarı yönlü bir trendden bahsedebilmek için ise 14.550 - 14.600 bölgesinin aşılması gerektiğini ifade eden Sevgen, tüm bu kısa vadeli çalkantılara rağmen Anadolu Yatırım olarak 20.000 puanlık uzun vadeli hedeflerini koruduklarını sözlerine ekledi.