Dr. Nuri Sevgen'den Borsa İstanbul analizi: 14.000 seviyesi kritik, kar satışlarına dikkat!

Borsa İstanbul'un 4 Ağustos’taki performansını değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, endeksin 13.300 puanlık önemli bir destek seviyesinden tepki alarak günü en yüksek seviyeye yakın, 13.687 puandan kapattığını belirtti. Bu yükselişe belirgin bir işlem hacmi artışının eşlik etmesinin normal şartlarda talebin devam edeceği anlamına geldiğini ifade eden Dr. Sevgen, piyasanın güne pozitif bir başlangıç yapabileceğini ancak iç siyasi haber akışının sabah saatlerinde sınırlı dalgalanmalara yol açabileceğini söyledi.

Teknik Seviyeler: 14.000 puan sınırı

Endeksteki yükselişin gerçek bir trend değişimine dönüşebilmesi için belirli seviyelerin aşılması gerektiğini kaydeden Dr. Sevgen, 13.800 ve 13.850 puan civarında 21 ve 100 günlük ortalamaların bulunduğuna dikkat çekti. Yükselişin kalıcı bir mesaj verebilmesi için 8.000 puanlardan gelen ana trendin üzerine çıkılması gerektiğini savunan Dr. Sevgen, bu kritik bölgenin 13.900-14.000 puan aralığına tekabül ettiğini belirtti. Mevcut hareketin teknik açıdan henüz bir tepki hareketi niteliğinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Yatırımcılara stratejik tavsiye: Hedging ve nakit yönetimi

Özellikle çarşamba günü olması sebebiyle piyasada kar satışlarının görülebileceği uyarısında bulunan Dr. Sevgen, yatırımcılar için somut bir strateji önerdi. Endeksin 13.850-13.900 seviyelerine yaklaşması durumunda, pullback (geri dönüş) ihtimaline karşı bir miktar nakite dönmenin veya VİOP tarafında endeks kontratları ile hedging (korunma) yapmanın faydalı olabileceğini ifade etti. Ancak, endekse etkisi sınırlı hisselerde bekleyen yatırımcıların bu satış dalgasında aceleci davranmaması gerektiğini de hatırlattı.

Yabancı ilgisi ve sektörel tercihler

Yabancı yatırımcıların Türk piyasasına olan ilgisinin kademeli olarak arttığını gözlemlediğini belirten Dr. Sevgen, yabancı payının %70’lerden %30’ların altına kadar gerilediğini, dolayısıyla küçük girişlerin bile piyasada olumlu reaksiyon yaratacağını söyledi. HSBC gibi kurumların raporlarında savunma, altyapı, inşaat, yapay zeka ve havacılık sektörlerini öne çıkardığını hatırlatan Dr. Sevgen, bu raporların dünkü yükselişte itici bir güç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin jeostratejik değerinin ve şirket potansiyellerinin uzun vadede yabancı girişi için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Küresel piyasalar ve yapay zeka devrimi

Dünya genelindeki teknolojik gelişmeleri ‘Sanayi 4.0’ veya bir ‘çağ değişimi’ olarak nitelendiren Dr. Sevgen, ABD öncülüğündeki yapay zeka yatırımlarının piyasaların ana odağı olduğunu belirtti. Her ne kadar Nvidia, AMD ve SpaceX gibi devlerin bilançoları sonrası bazı kâr satışları ve maliyet endişeleri yaşansa da genel havanın olumlu olduğunu ifade etti. Dr. Sevgen, Fed’in faiz artırmasını beklemediğini, aksine yıl sonuna doğru faiz indirimi ihtimalinin gündeme gelebileceğini ve piyasalardaki likidite coşkusunun süreceğini öngördüğünü paylaştı.

Altın ve gümüşte sert hareketlilik

Son olarak emtia piyasalarına değinen Dr. Sevgen, altın ve gümüşte yukarı yönlü sert hareketlerin başladığını belirtti. Teknik grafiklerde ortalamaların birbirini kesmesinin önemli bir yükseliş ivmesine işaret ettiğini vurgulayan Dr. Sevgen, altının onsu için 4.100 dolar seviyesinin üzerinde kalınmasının kritik olduğunu ve 4.300 dolar seviyelerine doğru bir hareketin mümkün göründüğünü ifade etti.