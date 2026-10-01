Dr. Nuri Sevgen’den piyasa analizi: Borsa ucuz ancak güven arayışı sürüyor

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Tera Yatırım’a yönelik faaliyet durdurma kararını değerlendiren Dr. Sevgen, meslek hayatının en enteresan yıllarından birini yaşadığını ifade etti. Sektörde ciddi bir küçülme riski yaşandığına dikkat çeken Dr. Sevgen, 53 aracı kurumun verileri üzerinden yapılan analizlerde giderlerin %44’ünü personel maliyetlerinin oluşturduğunu ve 8 bini aşkın sektör çalışanının işlem hacimlerindeki düşüşten olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

BIST değişiklikleri ve piyasa çarpanlarında gerileme

Borsadaki endeks güncellemelerine değinen Dr. Sevgen, BIST 30’da Destek Faktoring’in yerini TR Metal’in (TRMET) aldığını aktardı. Bu güncellemelerle birlikte BIST 100 endeksinin ortalama Fiyat/Kazanç (F/K) medyanının 22,8 seviyesinden 10’a, Piyasa/Defter Değeri (PD/DD) oranının ise 1,65’ten 1 seviyesine gerilediğini vurgulayan Dr. Sevgen, endeksin sektörü daha gerçekçi yansıtan bir yapıya büründüğünü ifade etti. BIST 30 içerisinde en yüksek ağırlığın %13,86 ile ASELSAN’a geçtiğini; bunu Tüpraş (%12,5), BİM (%11,95) ve Türk Hava Yolları’nın (%6,73) takip ettiğini ekledi.

"Şirketler defter değerinin altında, piyasa teorik olarak ucuz"

Birçok önemli şirketin defter değerinin altında işlem gördüğünü belirten Dr. Sevgen, Ereğli’nin %21, Şişecam’ın %58, Koç Holding’in %46, Petkim’in %47 ve Turkcell’in %43 oranında defter değerinin altında seyrettiğini örnek gösterdi. Bu tablonun piyasanın teorik olarak ucuz olduğunu gösterdiğini söyleyen Dr. Sevgen, ancak ucuz olmanın kısa vadede hemen yükseliş getireceği anlamına gelmediği konusunda yatırımcıları uyardı.

12.000 altındaki BIST 100 ve halka arzlar

BIST 100 endeksinin 12.000 puan seviyesinin altına gerilediğini ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 26 hisse senedine ilişkin inceleme açıklamasının piyasada ek panik yarattığını dile getiren Dr. Sevgen, özellikle Halka Arz Endeksi'nde zirveden itibaren %50’yi aşan düşüşlerle ciddi bir kanama yaşandığını belirtti.

Yatırım stratejileri ve türev piyasaların rolü

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Dr. Sevgen, orta ve uzun vadede değer odaklı düşünülerek her ay düzenli ve kademeli alım yapılmasının faydalı olacağını söyledi. ABD borsalarındaki marj risklerine ve türev araçların doğru kullanımına dikkat çeken Dr. Sevgen, opsiyon ve türev piyasaların doğru matematikle bir risk yönetim aracı olarak görülmesi gerektiğini, kontrolsüz kaldıraç kullanımının riski artırdığını vurguladı.

Ekonomi yönetiminin açıklamaları ve piyasa güveni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın piyasalardaki koordinasyon ve düzenlemelere ilişkin açıklamalarını değerlendiren Dr. Sevgen, siyasetçilerin güven vermek amacıyla bu tür beyanlarda bulunmasının rutin bir görev gereği olduğunu, ancak piyasada güvenin tam anlamıyla tesis edilmesi için somut uygulamaların ve güven verici adımların belirleyici olacağını belirtti.