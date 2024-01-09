Dünkü ralli sonrası bankalarda yükseliş sürüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Borsa İstanbul, dün Bank of America'nın (BofA), yatırımcılar için Türk bankalarının yeniden radarda olduğunu duyurmasından sonra, banka hisselerindeki rallinin öncülüğünde hızlı yükselirken; yeni günde de yükselişini sürüyor. Uzmanlar, BIST 100 endeksinde 7790 üzerinde tutunmanın kritik olacağını belirtiyor.

Bu hafta perşembe günü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) New York'ta gerçekleşecek 'Yatırımcı Günleri' toplantısı piyasaların gündeminde olacak. Cuma günü ise, Moody’s'in Türkiye değerlendirmesi önemli olacak. Buradan gelebilecek not artışı veya görünümde iyileşme piyasalar tarafından pozitif olacaktır.

Bankalarda yükseliş devam ediyor

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,53 değer kazanarak 7860 puandan başlarken; 7811 - 7875 bant aralığında işlem görüyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,60 ve yüzde 0,45 primle hareket ediyor.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 7900 ve 8000 seviyeleri direnç, 7800 ve 7700 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, alış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kazancıyla 7818 puandan tamamlamıştı.

Halkbank'ın aleyhine açılan tazminat talepli birinci hukuk davasının (Owens davası) nihai olarak düştüğünü açıklamasının risk iştahı desteklendi.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "27 Mart 2020'de Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. 26 Temmuz 2023'te açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.