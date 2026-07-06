Dünya Katılım Bankası halka arz için düğmeye bastı

Enerya Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, dolaylı iştiraki konumundaki Dünya Katılım Bankası'nın halka arz sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Enerya Enerji'nin yüzde 29 oranında iştirak ettiği AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin yüzde 99,94 pay sahibi olduğu Dünya Katılım Bankası Yönetim Kurulu, banka paylarının halka arz edilmesi ve Borsa İstanbul'da kote edilmesi amacıyla gerekli adımların atılmasına karar verdi.

Bu kapsamda, Banka esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun hale getirilmesi ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılacak.

Şirket, halka arz sürecine ilişkin gelişmelerin ilerleyen dönemde kamuoyu ve yatırımcılarla ayrıca paylaşılacağını bildirdi.