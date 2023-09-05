ebebek payları 7 Eylül'de işlem görmeye başlayacak
ebebek payları 7 Eylül'den itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
ebebek payları 7 Eylül'de Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. Halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli şirket payları 46,50 TL baz fiyattan "EBEBK.E" kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"ebebek Mağazacılık A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 160.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 40.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 07/09/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 46,50 TL/pay baz fiyat, "EBEBK.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."