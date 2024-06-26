Efor Çay halka arz hangi bankalarda? Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında!

Efor Çay halka arz hangi bankalarda var? Özellikle son yıllarda yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden biri haline gelmeyi başaran Efor Çay halka arz için talep toplamaya başladı. Borsa İstanbul'da işlem görecek Efor Çay, 3 gün boyunca talep toplayacak. Bu işlem önceside Efor Çay halka arz hangi bankalardan ve aracı kurumlardan alınır gibi sorular masaya yatırılıyor. Peki Efor Çay halka arz katılım endeksine uygun mu? İşte merak edilen halka arz hakkındaki tüm ayrıntılar...

EFOR ÇAY HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Strateji Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

EFOR ÇAY NE İŞ YAPAR?

Çay üretimi, paketleme, ambalaj gibi faaliyetleri bulunan Efor Çay; dökme çaylar, demlik poşet çaylar, bardak poşet çaylar, bitki & meyve & form çayları, O.P.A Ceylon çayları, Ev dışı Tüketim gibi ürünleriyle hizmet vermeye devam etmektedir.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 500 ŞİRKETİNDEN BİRİ

Son yıllardaki tesisleşme sürecine hız kazandıran Efor Çay yaptığı yatırımlar hakkında, "Bugün ülke çapında toplam 49 bin metrekarelik üretim tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz 30 bin ton/yıl çay satışıyla Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden ve en iyi 5 çay üreticisinden biri haline geldik. Trabzon Of yaş çay işleme ve paketleme, Artvin Arhavi 1’de yaş çay işleme ve paketleme, Artvin Arhavi 2’de yaş çay işleme ve İstanbul Tuzla’da paketleme olmak üzere üç yaş çay işleme tesisi ve üç paketleme tesisine sahibiz. Ülkemizdeki yıllık çay satışlarının yaklaşık % 10'unu karşılıyoruz." ifadelerine resmi internet sitesi üzerinde yer verdi.

EFORC KAÇ LOT VERİR?

Efor Çay toplamda 90.000.000 lot dağıtacak. Gıda sektörünün önde gelen isimlerinden Efor Çay, EFORC kodunu alacak ve dağıtımda ek lot kullanmayacak. halkarz.com sitesindeki kişi başı lot hesabı ise şöyle:

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 1.1 Milyon katılım ~ 61 Lot (884 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (652 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 36 Lot (522 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 30 Lot (435 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 25 Lot (362 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (319 TL).

- 3.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (290 TL).

- 3.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (261 TL).