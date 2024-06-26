Efor Çay halka arz kaç lot verir? 21 yıllık tecrübe borsada.. Halka arz fiyatı ne kadar?

Efor çay halka arz kaç lot verir? Çay sektörüne 21 yıl önce giren ve 2014 yılında güçlerini Akpaş Çay ile birleştiren Efor Çay, pazarlama ve paketleme faaliyetlerinde elde ettiği deneyimlerini Borsa İstanbul'da aktaracak. Efor Çay 26-27-28 Haziran tarihlerinde halka arz olacak. Analistlerin aktardığına göre Efor Çay'ın borsada yatırımcıların oldukça ilgisini çektiği söyleniyor. Peki Efor Çay halka arz kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar? İşte Efor Çay halka arz hakkındaki tüm detaylar..

EFOR ÇAY HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verilmesinin ardından 3 gün boyunca talep toplayacak. Bu işlemin tamamlanmasının ardından kaç lot verdiği de belli olacak. SPK'ya halka arz için başvuran Efor Çay'ın halka açıklık oranı yüzde 25.79'ken toplamda da 90 milyon adet lot dağıtacağı öğrenilmişti.

Efor Çay Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Efor Çay halka arz fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.

Efor Çay Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Efor Çay halka arz tarihi 26-27-28 Haziran olarak belirlendi.

Efor Çay (Borsa Kodu) Ne Olacak?

Efor Çay’ın sembolü “EFOR” olarak belirlendi.

Efor Çay Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Efor Çay halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak belirlendi.

Efor Çay Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Efor Çay, halka açıklık oranı 24,79%’dur. Toplamda 90 milyon adet lot dağıtılacaktır. .

Efor Çay Katılım Endeksine Uygun Mu?

Efor Çay halka arzı katılım endeksine uygun.

Efor Çay Halka Arzı Bireysele Eşit mi Yoksa Tamamı Eşit mi Olacak?

Efor Çay halka arzı bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

Efor Çay Finansal Gücü

2024/3 Hasılat: 991,5 milyon TL

2024/3 Brüt Kâr: 160,1 milyon TL

2023 Hasılat: 5,3 milyar TL

2023 Brüt Kâr: 838,3 milyon TL

2022 Hasılat: 5,2 milyar TL

2022 Brüt Kâr: 581,4 milyon TL

2021 Hasılat: 2,2 milyar TL

2021 Brüt Kâr: 260,9 milyon TL

Efor Çay Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

Halka arz gelirinin 20%’si ile 15 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

1 yıl ortak satışı yapılmayacak.

1 yıl ihraçcı satışı yapılmayacak.

Efor Çay Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir:

– 25% Yatırımlarında

– 5% Girişim sermayesi yatırımlarında

– 30% Finansal borçların ödenmesinde.

– 40% İşletme sermayesinde kullanmayı planlamaktadır.