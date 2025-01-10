EgeYapı Avrupa GYO'nun halka arzına 1,75 kat talep

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hisseleri 14 Ocak 2025'de Borsa İstanbul'da "EGEGY" koduyla işlem görmeye başlayacak EgeYapı Avrupa GYO, talep toplama işlemini tamamladı.

Şirkete, 356 bin 252 yatırımcıdan 107 milyon 352 bin 384 adet lot talep geldi. Talebin yüzde 41,98'i bireysel, yüzde 38,33'ü yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcı, yüzde 19,69'u da yurt içi kurumsal yatırımcıdan geldi. Hisselerin yüzde 60'ı bireysel, yüzde 30'u yurt içi kurumsal ve yüzde 10'u da yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edildi. Toplam talep ise halka arz oranının 1,75 katı oldu.

Talep toplama sürecinin ardından hissenin fiyatı 15 lira olarak belirlendi. Halka arz sonrası, şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,60 olacak. 157 milyon 800 bin lira olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 200 milyon liraya yükselecek.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,23 katı, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılardan yaklaşık 6,72 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise yaklaşık 1,15 katı oranında talep geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Kabadayı, "Yatırımcılardan yoğun bir talep aldık. Şirketimize yoğun ilgi gösteren 356 bin 252 yatırımcıya firmamıza olan güvenleri için teşekkür ederiz. Yeni ortaklarımızla güçlenen şirketimizde yenilikçi ve katma değerli projelere imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.