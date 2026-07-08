Ekim Turizm 6 BIST endeksine dahil edilecek
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM), 9 Temmuz 2026 itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Şirket payları aynı tarihten itibaren 6 BIST endeksine dahil edilecek.
Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamada, Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) paylarının 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağını duyurdu.
EKIM payları, işlem görmeye başladığı tarihten itibaren şu endekslerin kapsamına alınacak:
BIST Tüm
BIST Tüm-100
BIST Yıldız
BIST Halka Arz
BIST Hizmetler
BIST İstanbul