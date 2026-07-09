Ekim Turizm bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor
Ekim Turizm payları bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Hisseler 30,26 TL baz fiyat ve EKIM.E işlem koduyla işlem görecek.
Borsa İstanbul'da halka arz sürecini tamamlayan Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin payları, 9 Temmuz 2026 itibarıyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre şirket hisseleri EKIM.E işlem koduyla yatırımcıların alım satımına açılacak.
Ekim Turizm payları için baz fiyat 30,26 TL olarak belirlendi.
Şirket paylarında uygulanacak maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olacak.