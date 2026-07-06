Ekim Turizm halka arzında 4,9 milyar TL'lik satış gerçekleşti

Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin paylarının halka arzı 1-3 Temmuz 2026 tarihlerinde tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, halka arzda pay başına fiyat 30,26 TL olarak belirlenirken, halka arz edilen 162 milyon adet payın tamamı satıldı. Böylece halka arzın büyüklüğü 4 milyar 902 milyon 120 bin TL, halka açıklık oranı ise yüzde 19,47 olarak gerçekleşti.

Halka arz kapsamında toplam 7 milyar 787 milyon 817 bin 543,10 TL tutarında, 257 milyon 363 bin 435 paya karşılık gelen 726 bin 900 filtrelenmemiş başvuru alındı. Yurt içi bireysel yatırımcılar ile yüksek talepte bulunacak yatırımcılara ayrılan paylara 1,31 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan paylara ise 2,72 kat talep geldi. Toplam talep, planlanan tahsisatın 1,59 katına ulaştı.

Halka arz sonucunda 707 bin 851 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Bunların 707 bin 760'ını yurt içi bireysel ve yüksek talepte bulunacak yatırımcılar oluşturdu.

Dağıtılan payların yüzde 52,89'una karşılık gelen 85 milyon 677 bin 956 adedi yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 27,11'ine karşılık gelen 43 milyon 922 bin 44 adedi yüksek talepte bulunacak yatırımcılara, yüzde 20'sine karşılık gelen 32 milyon 400 bin adedi ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.