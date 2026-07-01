Ekim Turizm halka arzında talep toplama başladı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci başladı.

Vakıf Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre yatırımcılar, 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde üç iş günü boyunca halka arza katılabilecek.

Halka arz büyüklüğü 4,9 milyar TL'ye ulaşacak

Halka arz kapsamında toplam 162 milyon pay satışa sunulacak. Bunun 132 milyon adedi sermaye artırımı, 30 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Pay başına halka arz fiyatı 30,26 TL olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,9 milyar TL olması bekleniyor.

Halka arzda bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. 25 bin 1 lot ve üzeri talepte bulunan yüksek başvurulu yatırımcılar için ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak.