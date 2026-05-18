Ekinciler Demir ve Çelik’in halka arzında ilk işlem tarihi belli oldu

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin sermayesini temsil eden 320 milyon TL nominal değerli payları kota alındı.

Halka arz edilen 52 milyon TL nominal değerli şirket payları, 22 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Paylarda 45 TL baz fiyat uygulanacak. Şirket payları borsada “EKDMR.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görecek. İlgili sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

