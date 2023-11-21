EKOS borsaya 'tavan'dan girdi

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tunahan Akbaş, EKOS Electric eski Genel Müdürü Yiğit Akbaş, EKOS Electric Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Çakar, EKOS Electric Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Özkahraman, Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, Deniz Yatırım Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nurullah Erdoğan ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Sürdürülebilir bir enerji için, uzun yılların tecrübesiyle ve kurumsal hafızasıyla, elektrik alt yapı teknolojileri üreten ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Ekos Teknoloji, meskenlerden enerji santrallerine kadar geniş yelpazedeki ürünleriyle başarılı bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Bugün ise Borsamızda işlem görmeye başlayarak, bir yandan kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atarken, diğer yandan halka arzdan elde ettiği gelirle, yatırımlarını ve kapasitesini artıracak olması, ayrıca yenilenebilir enerji alanındaki planlarını gerçekleştirecek olması nedeniyle, 3 milyon yeni ortağının şirkete kattığı güç ve sorumlulukla, bu başarılarını ve hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta şirketimizin değerli yöneticilerini, aracı kurumumuzun özverili çalışanlarını tebrik ediyorum. Ekos Teknoloji’ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, bu halka arzın sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Yolculuğumuza güçlenmiş şekilde devam ediyoruz”

Ekos Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, “Şüphesiz, insan kaynağı, bir kurum ya da kuruluşun en önemli sermayesi ve yaşayan kültürüdür. Öncelikle şirketimizin kuruluşundan bugüne emeği geçen, gerçekleştirdikleri ilklerle bizleri gururlandıran, 4 kıtada 30’dan fazla ülkeye ulaşmamızı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımıza minnet ve teşekkürlerimi sunarım. Bu başarılar, mavi yaka personelimizden Arge’ye, imalattan satışa ve yönetime uzanan bir ekip çalışması, büyük bir mücadele ve fedakarlıkların ürünüdür. EKOS Electric olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında belirlediğimiz öncelikli hedefimiz, beyin göçünü tersine çevirecek çalışma iklimini yaratarak katma değerli ürünler geliştiren, Türkiye’den çıkan global bir marka olarak ülkemize katkıda bulunan, kişilerden bağımsız, 150 yıllık bir şirket olmaktır. Bu hedefimiz doğrultusunda, bizim için önemli kilometre taşlarından biri olan halka arzımızı rekorla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Sektörümüzün önü açık. Elektrik altyapı ekipmanlarına olan ihtiyaç; enerjinin dönüşümü, yenilenebilir enerji kaynaklarının artması ve elektrikli araçların sisteme entegrasyonuyla her geçen gün artıyor. Biz de bu ihtiyacın kalbindeki teknolojik ekipmanları üreterek bu dönüşüme katkıda bulunuyoruz. Sektörümüze ve kendimize güvenimiz tam. Bu başarı yolculuğumuza ortak olan ve bizlere güvenen 3 milyondan fazla yeni paydaşımızla yolumuza daha da güçlenmiş şekilde devam ediyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda daha yolun başında olduğumuzun bilincindeyiz. Devam eden ve yeni yatırımlarımızla artan talebe daha güçlü yanıt verecek, Ar-ge çalışmalarımızla sektörümüze yön vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Güçlü büyüme ve yüksek karlılığı ile fark yaratıyor”

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, “Birçok elektrik altyapısı ürününde ülkenin öncü üreticisi, yenilik odaklı teknoloji geliştiricisi… Faaliyetleri %95 döviz bazlı olan, güvenle büyüyen ve dinamik bir Şirket… Optimize edilmiş iş modeli sayesinde güçlü büyüme ve yüksek karlılığı ile fark yaratan EKOS ile tamamladığımız 23. halka arzımızda, borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilen arzlar arasında 3,29 milyon yatırımcıya ulaşarak bu alanda bir rekora imza attık. EKOS ortak ve yöneticilerine bize duydukları güven, yatırımcılara da gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum” diye konuştu.