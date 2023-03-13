Eksun Gıda'nın talep toplama tarihleri belli oldu

Eksun Gıda ve Yapı Kredi Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde üretimden satışlara göre 324. sırada yer alan ve bünyesinde Sinangil Un ve Gluten Yok markalarını barındıran Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ (Eksun Gıda), Borsa İstanbul AŞ'de işlem görmeye başlıyor

Yapı Kredi Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde yürütülecek halka arzın tamamı sermaye artırımı yöntemi ile olacak. Halka arzda Eksun Gıda'nın 49 milyon 957 bin 498 TL olan çıkarılmış sermayesi 70 milyon TL'ye artırılacak.

Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 15-16-17 Mart'ta 48,90 TL fiyattan talep toplanacak. Halka arz büyüklüğünün 980 milyon TL olması bekleniyor. Halka arz sonrası Eksun Gıda'nın yüzde 28,63'ü BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 57'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3'ü ise şirket çalışanlarına ayrıldı.