Empa Elektronik halka arz büyüklüğü belli oldu

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle 19-20 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Halk Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 22,00 TL olarak belirlendi. Toplam 38 milyon TL nominal değerli payların satışı tamamlanırken, halka arz büyüklüğü 836 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arza yatırımcı ilgisi yüksek oldu. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,99 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan nihai tahsisat tutarının ise yaklaşık 15,83 katı oranında talep geldi.

Halka arz fiyatı üzerinden oluşan talep, tahsisat ve dağıtım bilgileri yatırımcı grupları bazında kamuoyuyla paylaşıldı.