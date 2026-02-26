Empa Elektronik ilk işlem gününde tavan

19-20 Şubat tarihlerinde halka arz edilen Empa Elektromik Sanayi ve Ticaret payları, Borsa İstanbul'daki ilk işlem gününde tavan fiyattan açıldı.

38 milyon payın, 1 TL nominal değerli pay başına 22 TL fiyat ile halka arz edildiği Empa Elektronik'te yüzde 10 artışla fiyat 24,20 TL oldu. Şu ana kadar 4161 lot işlem gerçekleşirken, tavan fiyatta 45 milyon lot büyüklüğünde alım emri var.

Halka arzda 1.134.244 bireysel yatırımcıya 22.800.000 pay, 293 kurumsal yatırımcıya 15.200.000 milyon pay dağıtılmıştı.