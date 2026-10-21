En fazla açığa satış yapan 10 hisse ; Savunma sanayi devi, bankalar, perakende şirketleri…

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Borsa İstanbul’da açığa satış işlemleriyle öne çıkan şirketler, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin gündemine geldi. Savunma sanayii, bankacılık, enerji ve perakende gibi farklı sektörlerden büyük şirketlerin yer aldığı liste, borsadaki işlem hareketliliğine ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Açığa satış, yatırımcıların hisse fiyatlarında düşüş beklentisiyle gerçekleştirdiği işlemler arasında bulunurken bu alandaki işlem hacimleri de yakından izleniyor. Özellikle piyasa değeri yüksek şirketlerde gerçekleşen işlemler, yatırımcıların hisse senetlerine yönelik pozisyonlarını değerlendirmek açısından önem taşıyor.

Borsa İstanbul’da 19-21 Ekim 2026 döneminde dalgalı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi, 19 Ekim’de yüzde 2,49 gerileyerek 11.430,14 puandan kapanırken, 20 Ekim’de güçlü tepki alımlarıyla yüzde 3,22 yükselerek 11.797,70 puana ulaştı.

Günlük işlem hacmi de 119,8 milyar liraya çıktı. Bankacılık ve holding endekslerinde yükseliş görülürken yatırımcılar, haftanın üçüncü işlem gününde endeksin yönünü ve şirketlerden gelecek haberleri takip etti.

EN FAZLA AÇIĞA SATIŞ YAPILAN 10 HİSSE

Bu süreçte açığa en fazla satış yapan 10 hisse belli oldu;

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Açığa satış işlem hacmi (TL) Açığa satış işlem adedi (lot) Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatı (TL) 1.043.459.161 28.936.421 36,060

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Açığa satış işlem hacmi (TL) Açığa satış işlem adedi (lot) Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatı (TL) 1.001.273.459 14.991.069 66,791

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Açığa satış işlem hacmi (TL) Açığa satış işlem adedi (lot) Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatı (TL) 954.037.599 2.883.815 330,825

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

Açığa satış işlem hacmi (TL) Açığa satış işlem adedi (lot) Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatı (TL) 710.511.438 4.256.821 166,911

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Açığa satış işlem hacmi (TL) Açığa satış işlem adedi (lot) Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatı (TL) 650.772.213 2.422.032 268,689

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Açığa satış işlem hacmi (TL) Açığa satış işlem adedi (lot) Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatı (TL) 522.951.703 2.585.490 202,264

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Açığa satış işlem hacmi (TL) Açığa satış işlem adedi (lot) Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatı (TL) 468.150.301 1.299.880 360,149

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Açığa satış işlem hacmi (TL) Açığa satış işlem adedi (lot) Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatı (TL) 450.456.159 1.185.479 379,978

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

Açığa satış işlem hacmi (TL) Açığa satış işlem adedi (lot) Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatı (TL) 385.156.381 4.402.752 87,481

Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)

Açığa satış işlem hacmi (TL) Açığa satış işlem adedi (lot) Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatı (TL) 334.083.453 25.956.051 12,871

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