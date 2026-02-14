Endeks 14 bini aştı: Borsa İstanbul’da geçen haftanın en çok kazandıran hisseleri belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, yılbaşından bu yana süren coşkusunu sürdürse de karışık görünüm de hakim oluyor. 9-13 Şubat haftasında toplamda yükseliş yaşansa da 2 gün düşüş görüldü. Cuma günü endeks günü yatay tamamladı. Perşembe günü görülen güçlü yükselişle BIST 100 endeksi tarihinde ilk kez 14 bin puanı aştı ve haftanın son iki gününde de bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,87 oranında değer kazanırken, haftayı 14 bin 180,48 puandan kapadı. Endeks, hafta boyunca en düşük 13 bin 620,61, en yüksek ise 14 bin 320,87 puanı gördü.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 7,66 oranında, sanayi endeksi de yüzde 5,24 oranında değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,04 oranında değer kaybetti.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

BIST 100'de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 26,02 oranında değer kazancıyla Qua Granit (QUAGR) oldu. Onu yüzde 20,99 ile Şekerbank (SKBNK) ve yüzde 20,63 ile Kuyaş Yatırım (KUYAS) takip etti.

En çok değer kaybeden hisseler

Hafta boyunca sadece 6 hisse değer kaybederken, 1 hisse de geçen haftaya göre değişim göstermedi. Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 23,54 ile Kiler Holding (KLRHO) gelirken, yüzde 12,85 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ve yüzde 9,86 ile Türk Traktör (TTRAK) onu takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirketlerde, 1 trilyon 378 milyar 260 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) bu hafta da ilk sırada yer aldı. 702 milyar TL’lik piyasa değeriyle Kiler Holding (KLRHO) ikinci sırada yer alırken, Garanti BBVA (GARAN) de 675 milyar 360 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

En çok işlem görenler

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 82 milyar 425 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 58 milyar 665 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) ve 47 milyar 830 milyon TL’lik işlem hacmi ile Akbank (AKBNK) ilk sıralarda yer aldı.