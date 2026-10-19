Endonezya borsasında MSCI depremi: Endeks 6 yılın dibine geriledi

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Endonezya borsası, uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI'nın ülkeyi gelişen piyasalar kategorisinden çıkarabileceği endişesiyle sert düşüş yaşadı.

Jakarta Bileşik Endeksi yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek Ekim 2020 başından bu yana en düşük seviyesine gerilerken Goldman Sachs, olası not düşürme kararının milyarlarca dolarlık yabancı fon çıkışına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Endonezya'da Jakarta IDX endeksi 4.907,37 puana kadar geriledi. Şu sıralarda endeks, cuma gününe göre yüzde 5,1 kayıpla 4.920,45 puan seviyesinde.

MSCI'dan statü değişikliği önerisi

MSCI, cuma günü Endonezya'nın gelişen piyasa statüsünden doğrudan bağımsız piyasa (standalone) kategorisine düşürülmesini önerdi.

Kararın uygulanması halinde Endonezya hisselerinin önemli küresel hisse senedi endekslerinden çıkarılması gündeme gelecek.

MSCI'nın nihai kararını haziran ayına kadar vermesi bekleniyor. Süreçte Endonezya makamlarının piyasa yönetimi ve şeffaflık alanlarında anlamlı iyileşmeler sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecek.

Goldman Sachs'tan 5,6 milyar dolarlık fon çıkışı uyarısı

Goldman Sachs, pazar günü yayımladığı analizde Endonezya'nın MSCI gelişen piyasalar endekslerinden tamamen çıkarılmasının yaklaşık 5,6 milyar dolarlık pasif fon çıkışını tetikleyebileceğini hesapladı.

Bu tutar, MSCI Indonesia Investable Market Index kapsamındaki hisselerin ortalama günlük işlem hacminin yaklaşık 18 katına karşılık geliyor.

FTSE Russell'ın da benzer bir karar alması halinde ilave 2,7 milyar dolarlık fon çıkışı riski bulunuyor. Ancak banka, bunun ayrı bir senaryo olduğunu vurguladı.

MSCI ve FTSE endekslerini referans alan aktif fonların Endonezya hisselerinde 8 milyar doların üzerinde pozisyon taşıdığı belirtilirken bu fonların satışlarının otomatik değil, yatırımcı kararlarına bağlı olacağı ifade edildi.

Endonezya hisselerinde yılbaşından bu yana yüzde 47 kayıp

Goldman Sachs verilerine göre MSCI Endonezya Endeksi, cuma günü itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 47 geriledi.

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların Endonezya hisse senetlerinden net çıkışı 5,1 milyar dolara ulaştı.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki payı ocak ayındaki yüzde 27'den ekimde yüzde 25'e gerilerken yabancıların sahip olduğu hisselerin toplam değeri yaklaşık 250 milyar dolardan 130 milyar dolara düştü.

Goldman Sachs düşüşün sürebileceği konusunda uyardı

Goldman Sachs, Endonezya hisselerine yönelik düşük ağırlık tavsiyesini korudu. Banka, endeks statüsüne ilişkin belirsizlikler, zayıf şirket kârları ve makroekonomik risklere dikkat çekti.

MSCI Endonezya Endeksi'nin 12 aylık ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 7,3'e gerileyerek küresel finans krizinden bu yana en düşük seviyesine indi. Ancak banka, değerlemelerin tarihsel dip seviyelerinin üzerinde bulunduğunu belirtti.

Merkez bankasından iki faiz artışı bekleniyor

Goldman Sachs, Endonezya Merkez Bankasının 2026'nın dördüncü çeyreğinde ve 2027'nin ilk çeyreğinde 25'er baz puanlık iki faiz artışı yapmasını bekliyor.

Banka, söz konusu sıkılaşmanın ekonomik büyüme ve hisse senedi değerlemeleri üzerinde ilave baskı oluşturabileceğini öngörüyor.

Goldman Sachs stratejisti Alvin So liderliğindeki ekip, hisse değerlemelerinin önemli ölçüde gerilemesine rağmen endeks belirsizliği, şirket kârları ve makroekonomik risklerin yeniden değerleme potansiyelini sınırladığını belirtti.