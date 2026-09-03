Enflasyon kritik viraj: Uzmanından borsa ve öne çıkan hisseler için yol haritası

Borsa İstanbul'un hafta başından beri ivmesini kaybederek düşüş yönlü ve kırılgan bir seyir izlediğini belirten Pusula Yatırım Analisti Ahmet Emin Tahtacı, piyasadaki gözlerin enflasyon verisinde olduğunu ifade etti. Enflasyon için konsensüs beklentisinin %1.91 civarında ve oldukça nötr bir seviyede olduğunu belirten Tahtacı, verinin %1.8’in altında gelmesi durumunda piyasanın kısa vadeli yönünün yukarı dönebileceğini vurguladı. Özellikle iyi bir enflasyon verisiyle bankacılık sektörünün endeksi yukarı taşıyarak 'outperform' edebileceği bir toparlanma sürecine girilebileceğini aktaran uzman, %2’nin üzerindeki bir enflasyonun ise mevcut hassas piyasa koşullarında oldukça olumsuz karşılanacağını dile getirdi.

Enerji ve çimento sektöründe orta-uzun vadeli beklentiler

Yatırımcıların yakından takip ettiği Galata Wind (GWIND) hissesini değerlendiren Tahtacı, şirketin bu çeyrek gelen finansallarının inorganik anlamda pozitif etkiler barındırmadığını belirtti. Şirketin inşaatı 2026'da bitecek santralleriyle birlikte asıl üretim artışının ve pozitif finansal etkilerinin 2027-2030 yılları arasında görüleceğini ifade eden Tahtacı, hissenin Kasım-Aralık 2026 döneminde dip yapabileceğini ve mevcut satıcılı sürecin zamanlama açısından acele edilmemesi gereken bir evre olduğunu söyledi.

Çimento sektöründe ise bölgesel dinamiklerin ayrışması gerektiğine dikkat çeken Tahtacı, Limak Doğu Çimento (LMKDC) tarafında deprem bölgesi talebinin kademeli azalmasıyla finansallarda daralma görüldüğünü aktardı. Limak için en büyük katalizörün Kuzey Suriye pazarından gelebilecek işler ve buna bağlı bir KAP haberi olacağını belirten uzman, hissede yeni tepeler oluşmadan alım için acele edilmemesi gerektiğini söyledi. Çimsa'yı (CIMSA) ise teknik anlamda daha defansif bir hisse olarak nitelendiren Tahtacı, çimento sektörü genelinin kritik destek seviyelerinde olduğunu ve buralardan tepki gelmemesi durumunda sektör hisselerinin zamana karşı değer kaybetme riskiyle karşılaşabileceğini uyardı.

Teknoloji, kırtasiye ve plastikte risk ve fırsat analizi

Yılbaşından itibaren %500'ün üzerinde çok hızlı bir yükseliş kaydeden Manas (MANAS) hissesinde yükseliş trendinin henüz bitmediğini belirten Tahtacı, elinde pozisyon bulunduranlar için 31.66 TL seviyesinin kritik bir stop noktası olduğunu belirtti. Bu kadar yükselmiş bir hisseye yeni alım için "ucuz" demenin zor olduğunu ekledi. Adel Kalemcilik (ADEL) tarafında ise geçmiş aylardaki yüksek volatilite ve zayıf likiditenin teknik grafiği bozduğunu belirten Tahtacı, hissenin kasım ayından beri bulunduğu seviyelerde sıkışıp kaldığını, buranın bir birikim alanı mı yoksa uzun sürecek bir yatay döngü mü olduğu ihtimalinin %50 %50 eşitlik barındırdığını ve mevcut durumda riskli olduğunu söyledi.

Okulların açılmasıyla gündeme gelen Gıpta (GIPTA) hissesinde düşük likidite ve yüksek volatiliteye dikkat çeken Tahtacı, 55.45 TL seviyesinin altındaki günlük kapanışlar olmadığı sürece ufak tepki yükselişlerinin denenebileceğini ifade etti. Formül Plastik tarafında ise hem temel yapıyı beğendiğini hem de teknik seviyelerin çok kritik bir destekte olduğunu vurguladı. Teknik analizde kararsızlık mumları olarak bilinen ‘doji’ kapanışının Formül Plastik'te gerçekleştiğini belirten Tahtacı, bu doji mumunun üzerinde kalıcı bir günlük kapanış alınması durumunda yukarı yönlü marjların açılacağını aktardı.

Havacılık, otomotiv ve beyaz eşya sektöründe temkinli duruş

Vestel (VESTL) tarafında TOGG satış haberleri sonrası karlılık, ciro ve personel sayısında düşüşler yaşanırken hissede görülen son yükselişleri değerlendiren Tahtacı, bu tarz ani tavan serilerinin Vestel'in hisse karakteristiğinde dönem dönem görüldüğünü belirtti. Şirkette tamamen yapısal bir dönüşüm gerçekleşmediği sürece uzun vadeli bir yükseliş döngüsü beklemenin mantıklı olmadığını ve mevcut yükselişin geçici kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Havacılık sektöründe Pegasus’un (PGSUS) şu aşamada en zayıf halka konumunda olduğunu söyleyen Tahtacı, Türk Hava Yolları'nın güçlü duruşuna karşılık Pegasus'un operasyonel olarak geride kaldığını aktardı. Petrol ve jet yakıtı fiyatlarının bu derece yükseldiği bir ortamda düşen bıçağı tutmaya çalışmanın riskli olduğunu ve Pegasus'ta dip arayışına girilmesini doğru bulmadığını belirtti. Otomotiv tarafında ise ODMD verilerinin yıllık bazda %20'lik bir daralmaya işaret ettiğini hatırlatan Tahtacı, Doğuş Otomotiv'de (DOAS) Ağustos ortasından itibaren senaryonun bozulduğunu, hissenin zayıf ve dar bir marjda ilerlediğini ifade etti. Kritik destek seviyelerinden gelebilecek ufak tepki yükselişlerinin ise sadece ufak karlarla realize edilerek ayrılmak için kullanılması gerektiğini tavsiye etti.