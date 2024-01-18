Erdemoğlu Holding SASA hissesi aldı

Erdemoğlu Holding, SASA Polyester Sanayi paylarında dün 33,86 - 34,14 TL fiyat aralığından 2 milyon TL toplam nominal tutarlı alış yaptı.

Erdemoğlu Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"17/01/2024 - 17/01/2024 tarihinde SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 33,86 - 34,14 TL fiyat aralığından 2.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 17/01/2024 tarihi itibariyle %55,3161 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır."