Goldman Sachs’ın eski çalışanı “tüyo” verdi: 28 ay hapis cezası aldı

27 yaşındaki Anthony Viggiano, Manhattan'daki ABD Bölge Hâkimi Valerie Caproni tarafından, 28 ay hapis cezasına çarptırıldı. Viggiano, Goldman Sachs ve BlackRock’ta çalışırken, en az 7 işlemde arkadaşlarına bilgi vererek “menkul kıymet dolandırıcılığı suçunu” kabul etti.

Bloolmberg’in haberine göre, üniversite arkadaşı Stephen Forlano ve üvey kardeşi Christopher Salamone, Viggiano’nun verdiği bilgilerle yaptıkları işlemlerde 400 bin doların üzerinde kâr elde ederken, tüyo aldıklarını itiraf ettiler.

Viggiano da bilgileri vermesi karşılığında 35 bin dolar nakit bulunan bir çantayı aldığını belirtti.

Kendi işlemlerini sızdırdı

Sızdırılan işlemler arasında American International Group Inc. (AIG) tarafından bir işletmenin bir kısmının Blackstone'a satışıyla Goldman Sachs'ın müşterisi Advent International’ın Maxar Technologies Inc'i satın alınması bulunuyordu.

"Finans sektöründekilere "ibret" olsun"

Yargıç Caproni, Viggiano'nun finans sektöründeki kişilere “ibret” olması nedeniyle hapse girmesi gerektiğini söyledi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) güçlü araçlara sahip olmasına karşın, “içeriden öğrenenler ticaretini” yakalamanın ve kovuşturmanın hala zor olduğunu söyleyen Caproni, Viggiano'ya da “Büyük adam olarak görülmekten hoşlanıyordunuz" dedi.

Kendi hesabına da işlem yaptı

2021 yılında Viggiano, Blackstone'da analist olarak çalışırken, firmanın onayı olmadan kişisel işlemler yaptı. Blackstone şirketinde bu durum ortaya çıkınca işten ayrıldı. Ancak kısa süre sonra Goldman Sachs'ta iş buldu ve varlık yönetimi departmanında çalıştı. Böylelikle daha fazla anlaşma hakkında haber aldı.

"Geçmişteki eylemlerimin mazereti olamaz" diyen Viggiano, "Kendimden başka suçlanacak kimse yok" dedi.