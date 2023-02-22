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Euronext'te buğday fiyatı 2 haftanın en düşük seviyesine indi

Euronext'te Mayıs teslimi buğday fiyatı yüzde 1,7 düşüşle 286,25 euro/ton oldu.

Haber Merkezi
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Karadeniz limanlarından buğday ihracatı konusunda Rusya ile Ukrayna arasında devam eden rekabet, Euronext'te vadeli buğday fiyatını 2 haftanın en düşük seviyesine indirdi. 

Euronext'te Mayıs teslimi buğday fiyatı yüzde 1,7 düşüşle 286,25 euro/ton oldu. Gün içinde fiyat 7 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviye olan 284,75 euroyu gördü. 