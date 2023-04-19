Europower'ın borsada işlem göreceği tarih belli oldu

Europower Enerji’nin 2.238.741 yurtiçi bireysel yatırımcı başvuru sayısı ile rekor düzeyde talep gören halka arzı tamamlandı. Europower, Türkiye’de bugüne değin gerçekleştirilen halka arzlar arasında en çok yatırımcının başvurduğu ve en çok yatırımcıya dağıtımı yapılan halka arz sonrası EUPWR koduyla 20 Nisan 2023 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyor.

Ak Yatırım liderliğinde 41 üyeden oluşan bir konsorsiyumun aracılık ettiği ve Europower paylarının 40,60 TL sabit fiyatla yatırımcı ile buluştuğu halka arzda toplam 2 milyon 118 bin 379 yatırımcıya 50 milyon adet ve ek satış kapsamında 10 milyon adet olmak üzere toplam 60 milyon adet payın satışı yapıldı. Toplam halka arz büyüklüğü ise 2 milyar 436 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arza liderlik eden Ak Yatırım’dan yapılan açıklamaya göre, halka arz edilen payların yüzde 83,33 oranındaki 50 milyon adedi yurtiçi bireysel, yüzde 14,17 oranındaki 8,5 milyon adedi yurtiçi kurumsal, yüzde 2,50 oranındaki 1,5 milyon adedi grup çalışanlarına dağıtıldığı bildirildi ve yapılan açıklamada Europower halka arzının sermaye piyasalarında önemli iz bırakan bir halka arz olarak tarihe geçtiği bilgisi verildi.

Girişim Elektrik A.Ş.’nin ve bağlı ortaklığı olan Europower Enerji’nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan M. Behiç Harmanlı, gerçekleşen halka arzda yüksek talep beklediklerini ancak rekor düzeyde talep ile karşılaşmaktan dolayı gururlu olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Halka arzımızda yurtiçi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının 3,38 katı talep geldi ve şirketimizin 2 milyon 118 bin 379 yeni ortağı oldu. Önceki yıl da Girişim Elektrik halka arzında önemli bir başarı yakalayarak bir yılda yüzde 1300 getirisi ile Borsa İstanbul’un yatırımcısına en çok kazandıran şirketi olduk. Şimdi Europower Enerji ile de yeni ortaklarımızla daha büyük başarılar hedefliyoruz. Halka arzdan elde edilen gelir ile yeni yatırımlarımızı, kapasite artış planlarımızı hayata geçireceğiz ve ürün çeşitliliğimizi de artırmayı düşünüyoruz. Biz ülkemizin geleceğine olan inancımızı yinelerken, yatırımcılarımız da şirketimizin geleceğine duydukları güveni göstererek bizi gururlandırdı.”