Faiz indirimi beklentinin altında kaldı borsa ve dolar düşüşe geçti!
TCMB, beklendiği gibi faiz indirimine yöneldi. Beklentilerin altında kalan bir oranda faiz indirimi oranı ve karar metninin piyasalara ilk etkisi ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizi piyasa beklentilerine paralel şekilde indirirken, indirim oranı 100 baz puanla beklentilerin altında kaldı.
Piyasaların faiz indirimine ilk tepkisi ne oldu?
Dolar/TL faiz indirimi öncesinde 43,3055 seviyesinde işlem görürken, faiz kararının açıklamasının ardından ilk tepki olarak 43,2965 seviyesine kadar geriledi.
Borsa İstanbul’da da BIST 100 endeksi faiz kararından dakikalar önce yüzde 0,75 oranında yükselişle 12.823 puan seviyesinden işlem görüyordu. PPK kararının ardından endeks 12.684 puana kadar gerilerken, bankacılık hisselerinde yüzde 2'yi aşan eksi oranda satışlarla sanayi hisselerinde de alımların hızlandığı görüldü.