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Fed kararı öncesi New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, Fed kararı öncesi negatif seyrederken Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq günü düşüşle kapattı.

Haber Merkezi
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Fed kararı öncesi New York borsası düşüşle kapandı
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Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,62 azalarak 41.581,31 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,06 azalışla 5.614,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 kayıpla 17.504,12 puana geriledi.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararını beklerken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözlü yönlendirmelerin de takip edileceğine işaret eden analistler, devam eden tarife gerilimlerinin Fed'in projeksiyonlarına etkilerinin değerlendirileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,1 arttı.

Ülkede yapımına başlanan yeni konut sayısı, şubatta yüzde 11,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, verilen inşaat izni sayısı ise şubatta aylık bazda yüzde 1,2 düştü.

ABD'de sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, yıllık yazılım geliştirici konferansında son teknolojilerini ve yeni işbirliklerini duyuran Nvidia'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde düştü.

Alphabet hisseleri de Google'ın bulut güvenlik şirketi Wiz'i 32 milyar dolara satın alacağı haberinin ardından yüzde 2'den fazla geriledi.

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