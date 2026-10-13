Fenerbahçe zirvede, Beşiktaş zararda: Dört büyüklerin bilançoları açıklandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Borsa İstanbul'da işlem gören dört büyük futbol kulübünün finansal sonuçları, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlerle açıklandı.

1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan bilançolara göre Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray net kar elde ederken Beşiktaş dönemi zararla tamamladı.

Finansal sonuçlarda Fenerbahçe'nin karındaki güçlü artış, Trabzonspor'un zarardan kara geçmesi ve Beşiktaş'ın zararının büyümesi öne çıktı.

Fenerbahçe'nin net karı yaklaşık 7 katına çıktı

Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), söz konusu dönemde 1,43 milyar TL net kar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 206,6 milyon TL olan net kar, yaklaşık 6,9 katına yükseldi.

Şirketin hasılatı yıllık bazda yüzde 33,4 artarak 4,55 milyar TL'ye ulaştı. Brüt karı 795,1 milyon TL'den 1,76 milyar TL'ye çıktı.

Fenerbahçe, geçen yılın aynı dönemindeki 222,5 milyon TL esas faaliyet zararına karşılık bu yıl 907,5 milyon TL esas faaliyet karı elde etti.

Şirketin toplam varlıkları 31 Ağustos itibarıyla 39,88 milyar TL'ye, nakit ve nakit benzerleri ise yaklaşık 3 milyar TL'ye yükseldi. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı 7,41 milyar TL oldu.

Trabzonspor 879,2 milyon TL zarardan 871,3 milyon TL kara geçti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR), 871,3 milyon TL konsolide net dönem kârı açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 879,2 milyon TL zarar etmişti.

Trabzonspor'un hasılatı 1,22 milyar TL'den 1,61 milyar TL'ye yükseldi. Ancak satışların maliyetinin 2,71 milyar TL'ye ulaşması nedeniyle şirket 1,11 milyar TL brüt zarar kaydetti. Esas faaliyet zararı da 1,15 milyar TL'den 1,45 milyar TL'ye çıktı.

Şirketin net kara geçmesinde, yatırım faaliyetlerinden elde edilen 1,7 milyar TL gelir ve 494,1 milyon TL net parasal pozisyon kazancı etkili oldu. Ayrıca 180,8 milyon TL vergi geliri kaydedildi.

Trabzonspor'un toplam varlıkları 27,83 milyar TL, toplam yükümlülükleri 14,23 milyar TL ve özkaynakları 13,6 milyar TL olarak açıklandı.

Galatasaray'ın net karı yüzde 88 arttı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY), 1 Haziran-31 Ağustos döneminde 116,1 milyon TL net kar elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 61,9 milyon TL olan net kar, yaklaşık yüzde 88 arttı.

Buna karşın şirketin hasılatı 5,6 milyar TL'den 5,19 milyar TL'ye geriledi. Brüt karı da 319,5 milyon TL'den 94,1 milyon TL'ye düştü.

Galatasaray'ın esas faaliyet zararı 864,1 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin finansman gelirleri 1,13 milyar TL, finansman giderleri ise 853,7 milyon TL oldu. Net parasal pozisyon kazancı 538,8 milyon TL olarak kaydedildi.

Galatasaray'ın toplam varlıkları 52,78 milyar TL'ye, toplam yükümlülükleri ise 34,82 milyar TL'ye ulaştı. İşletme faaliyetlerinden 1,7 milyar TL nakit çıkışı gerçekleşti.

Beşiktaş'ın net zararı 1 milyar TL'yi aştı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BJKAS), söz konusu dönemde 1,03 milyar TL konsolide net zarar açıkladı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki zararı 63,2 milyon TL seviyesindeydi.

Beşiktaş'ın hasılatı 2,88 milyar TL olurken satışların maliyeti 3,17 milyar TL'ye ulaştı. Böylece şirket 288,7 milyon TL brüt zarar kaydetti.

Genel yönetim ve pazarlama giderlerinin de etkisiyle esas faaliyet zararı 1,23 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi öncesi zarar ise 865,8 milyon TL oldu.

Şirketin toplam varlıkları 32,11 milyar TL, özkaynakları 4,16 milyar TL olarak açıklandı.

Beşiktaş, işletme faaliyetlerinden 326,5 milyon TL nakit akışı sağlarken dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 129,1 milyon TL olarak kaydedildi.