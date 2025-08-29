Fenerbahçe'de Mourinho defteri kapandı, hisseler yükseldi

Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Hisseler yükselişe geçti

Fenerbahçe hisseleri haberin ardından yüzde 5'e yakın artışla 13,1 liradan işlem görüyor.

Ne kadar ücret alıyordu?

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile geçen yılın haziran ayında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. KAP'a yapılan bilgilendirmeye göre Mourinho sezon başına 10,5 milyon Euro alıyor.