Finansallar sonrası Garanti BBVA’ya güçlü beklenti

Garanti BBVA'nın dün seans kapanışı sonrası açıkladığı 2025 yılı 12 aylık finansal sonuçlarının ardından, aracı kurum ve bankalar Garanti BBVA'ya ilişkin verdikleri tavsiye ve hedef fiyatları güncelledi.

ForInvest Haber'e ulaşan 8 rapor değerlendirildiğinde, 4 aracı kurum Garanti BBVA için hedef fiyatını yukarı yönlü revize ederken; yapılan değerlendirmelerde ağırlıklı olarak hedef fiyatların yükseltildiği ve olumlu beklentilerin korunduğu görüldü.

Şeker Yatırım, Garanti BBVA için hedef fiyatını 203,65 TL'den 225,9 TL'ye, Alnus Yatırım 212,6 TL'den 225,9 TL'ye ve Pusula Yatırım da hedef fiyatını 198,24 TL'den 199 TL'ye yükseltti. Bu 3 kurum da Garanti BBVA için "AL" tavsiyelerini korudu.

Ak Yatırım da Garanti BBVA için hedef fiyatını 196 TL'den 205 TL'ye çıkardı ve tavsiyesini "endeksin üstünde getiri" olarak korudu.

GCM Yatırım Garanti BBVA için hedef fiyatını 202 TL olarak belirlerken, PhilipCapital hedef fiyatını 201,30 TL, Yapı Kredi Yatırım hedef fiyatını 180 TL ve Tera Yatırım 200,41 TL olarak sürdürdü.