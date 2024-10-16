Fiyat/kazanç oranı ile hisse senedi seçimi stratejileri!

Borsada hisse senedi seçiminde en önemli kriterlerden biri, şirketlerin doğru şekilde değerlenmesi. Yatırımcılar tarafından en sık kullanılan ve popüler yöntemlerden biri olan Fiyat/Kazanç (FK) oranı, bir şirketin hisse fiyatının kâra oranını gösterir. Geleneksel olarak tercih edilen bu oran, özellikle düşük FK oranına sahip şirketlerin ortalama piyasa getirisinin üzerinde kazanç sağlayabileceğini öne süren çalışmalarla desteklenmiştir.

FK oranı nedir?

Fiyat/Kazanç oranı, hisse başına fiyatın, hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanır. Bu oran, yatırımcıya şirketin kârlılığı ve piyasa değeri hakkında bilgi verir. Özellikle Borsa İstanbul gibi piyasalarda, FK oranı düşük olan şirketler, yatırımcılar için değerli alım fırsatları sunabilir. Ancak, tek başına FK oranı her zaman yeterli bir kriter olmadığını unutmamak gerekiyor.

FK oranına dayalı stratejiler, Borsa İstanbul gibi piyasalarda test edilerek, yatırımcılara kazandıran stratejilerin kapılarını aralayabilir. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen yatırımcılar, Hünkar İvgen’in “Borsada Fiyat Kazanç Oranına Göre Hisse Senedi Yatırımı” adlı ücretsiz eğitimine göz atabilirler:

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