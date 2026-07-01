Flap Kongre'den bedelsiz sermaye artırımı
Flap Kongre, sermayesini iç kaynaklardan karşılayarak yüzde 326,66 oranında bedelsiz artırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.
Borsada FLAP koduyla işlem gören Flap Kongre, sermayesini bedelsiz olarak artıracak.
Şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 400.000.000 TL'ye artırılması (yüzde 326,66) nedeniyle ihraç edilecek 306.250.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün SPK'ya gerekli izin başvurusunun yapıldığını belirtti.
Bedelsiz sermaye artırımıyla FLAP yatırımcılarının 100 lotu 426’ya, 300 lotu 1278’e, 500 lotu 2130’a yükselecek.