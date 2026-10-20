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FLO Mağazacılık halka arz için SPK'ya başvurdu

FLO Mağazacılık, halka arz sürecini başlatmak amacıyla 19 Ekim’de Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) izahname onayı başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi
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FLO Mağazacılık halka arz için SPK'ya başvurdu
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Ayakkabı perakendecisi FLO halka arz başvurusunda bulundu.

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre FLO 2024 yılında sermaye artırımı ve ortak pay satışı suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ancak sonuçlandırılmayan halka arz başvurusunun ardından bu defa hiçbir mevcut pay sahibinin pay satışına yer verilmeksizin, yalnızca sermaye artırımı yoluyla halka arz amacıyla izahname onayı için 19 Ekim 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

FLO'nun çıkarılmış sermayesinin 2,69 milyar TL'den 3,2 milyar TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilecek toplam 510 milyon TL nominal değerli 510 milyon adet B grubu payın halka arzı öngörülüyor.

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