Fon düzenlemeleri ve enflasyon kıskacında Borsa İstanbul: Dr. Nuri Sevgen'den kritik analizler

Yeni fon düzenlemelerinin ardından piyasada ciddi bir hareketlilik yaşandığını belirten Dr. Nuri Sevgen, bu durumun piyasanın ayarını bozduğunu ifade etti. Mevzuata uyum sürecinde fonlarda büyük değişimler yaşandığına dikkat çeken Dr. Sevgen, tek bir fondan bir günde 22 milyar TL, diğerleriyle birlikte ise toplamda yaklaşık 30 milyar TL düzeyinde para çıkışları gözlemlediklerini belirtti. Çıkan bu paranın yaklaşık 700 milyon dolara denk geldiğini vurgulayan Dr. Sevgen, fon yöneticilerinin yatırımcılara ödeme yapabilmek için ellerindeki varlıkları satmak zorunda kaldığını, bu zorunlu satışların da piyasadaki düşüş dalgasını doğrudan tetikleyen ana unsur haline geldiğini açıkladı.

MSCI uyarısı ve geciken düzenleme

Bu düzenlemenin perde arkasında uluslararası endekslerin uyarılarının yattığını aktaran Dr. Sevgen, özellikle MSCI gibi büyük fonların bu konuda ciddi vurgular yaptığını söyledi. Düzenleme yapılmadığı takdirde Türkiye’nin Kasım ayı itibarıyla MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler endeksinden çıkarılarak "Frontier Market" (Sınır Piyasa) seviyesine düşürüleceğine dair bir uyarı alındığını ve bu yüzden düğmeye basıldığını belirtti. Bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarının %600 ila %800 civarında olağan dışı getiriler sağladığına, buna karşın rüştünü ispatlamış diğer büyük fon yöneticilerinin %20-50 bandında kaldığına değinen Dr. Sevgen, bu garipliğin MSCI tarafından da vurgulandığına dikkat çekti. Benzer bir durumun bireysel bazda yapılması halinde manipülasyon suçu sayılacağını ancak portföy şirketleri için yasal boşluklar nedeniyle bunun mümkün olduğunu belirten Dr. Sevgen, düzenlemenin gerekli olduğunu fakat zamana yayılmadığı için piyasada sert hissedildiğini ekledi.

TCMB likiditeyi sıkı tutuyor

Enflasyon verilerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 10 Eylül'deki PPK toplantısı için hayati önem taşıdığını ifade eden Dr. Sevgen, Anadolu Yatırım olarak aylık bazda %1,85 enflasyon beklentisine sahip olduklarını teyit etti. Diğer taraftan TCMB'nin piyasadaki fazla likiditeyi çekmek için yoğun bir çaba gösterdiğini vurgulayan Dr. Sevgen, bankaların elindeki paranın bir gün önce 700 milyar TL iken dün 588 milyar TL'ye düştüğünü ve TCMB'nin bu parayı ortalama %37 maliyetle çekmeye devam ettiğini belirtti. Geçmişe atıfta bulunarak 1994 yılındaki krizin ana nedeninin boşta kalan likidite olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen, TCMB'nin kurlarda ani bir atak yaşanmaması ve paranın dövize kaymaması için oldukça temkinli bir stabilizasyon politikası izlediğini söyledi.

BIST 100 endeksinde kritik seviyeler ve yıl sonu hedefi

Hafta başından bu yana yaşanan düşüşlerin doğrudan fon düzenlemeleriyle ilgili olduğunun aşikar olduğunu söyleyen Dr. Sevgen, endekste 14.000 seviyesinin altının test edildiğini ve en düşük 13.876 seviyesinin görülmesinin ardından 14.000 puanın hemen üzerinde kapanış gerçekleştiğini aktardı. Bu kapanışın olumlu olduğunu ancak 13.400 - 13.500 bölgesi yukarı yönlü geçilmedikçe yeni bir yükseliş trendinden bahsetmenin mümkün olmadığını belirtti. Tüm bunlara rağmen Anadolu Yatırım'ın yıl sonu için belirlediği 20.000 puan hedefinin hala sürdüğünü açıklayan Dr. Sevgen, bu hedefin matematiksel olarak %42'lik (yaklaşık 6.000 puanlık) bir yükselişe denk geldiğini hesapladı. Ancak İran savaşı, iç siyasi gelişmeler ve son fon düzenlemeleri nedeniyle bu hedefe dair yıl başına kıyasla daha temkinli ve zorlu bir sürece girildiğini de sözlerine ekledi.

OVP'den beklentiler ve borsaya olası etkileri

Pazar günü açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dr. Sevgen, geçmiş programların piyasa üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını anımsattı. Ancak bu kez özellikle 2027 yılına yönelik büyümeyi destekleyen ve enflasyonu kısmen yukarıda tutan bir yapının ortaya çıkması halinde bunun en çok borsaya yarayacağını belirtti. Dr. Sevgen'e göre, büyümeye önem verilmesi faiz indirimlerini ve likidite bolluğunu beraberinde getireceği için ekonomiye can suyu olacak ve borsayı hareketlendirecektir.