Fon krizine karşı 13,1 milyar liralık hamle: Hisse geri alımları borsadaki düşüşü durdurabilir mi?

Tera Portföy ve Pusula Portföy’ün bazı fonlarının temerrüde düşmesiyle başlayan kriz, Borsa İstanbul genelinde satış baskısını artırdı. BIST 100 endeksi, eylül ayının sonuna kadar yüzde 17 değer kaybederken, düşüşü sınırlamak isteyen şirketler kendi hisselerini geri alım yoluna gitti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da geri alımları kolaylaştırmak amacıyla 22 Eylül’de aldığı kararla, şirketlerin pay geri alımlarına ilişkin toplam tutar sınırını ikinci bir duyuruya kadar kaldırdı.

Fon krizi sonrası hisse geri alımlarına 13,1 milyar liralık kaynak ayrıldı

Borsa İstanbul’da 1 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında toplam 113 şirket hisse geri alımında bulundu. Bu şirketlerden 79’u geri alım kararını 1 Eylül’den sonra alırken, 73 şirket fon krizinin başladığı ve piyasalarda sert satışların görüldüğü 14 Eylül sonrasında programlarını duyurdu. Böylece şirketlerin geri alımları, piyasalardaki dalgalanmanın yoğunlaştığı dönemde hız kazandı. Söz konusu bir buçuk aylık süreçte 113 şirketin gerçekleştirdiği hisse geri alımlarının toplam tutarı 13,1 milyar liraya ulaştı. Şirketler, piyasadaki satış baskısını karşılamak ve pay fiyatlarındaki düşüşü sınırlamak amacıyla kendi hisselerine talep oluşturmayı hedeflerken, geri alımların fiyatlar üzerindeki etkisi şirketten şirkete farklılık gösterdi.

Hisse geri alımı nedir?

Hisse geri alımı, şirketlerin piyasada işlem gören kendi paylarını satın alarak dolaşımdaki hisse miktarını azaltabildiği ve paylarına yönelik talebi destekleyebildiği bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, geri alımların fiyatlardaki düşüşü kesin olarak durduracağı anlamına gelmediği belirtiliyor. Piyasadaki genel satış baskısı, şirketlerin finansal görünümü ve yatırımcıların risk algısı gibi unsurlar, geri alım programlarının etkisini sınırlayabiliyor.

Şirketlerin hamlesi düşüşü durdurmaya yetecek mi?

Fon krizinin ardından Borsa İstanbul’da artan satış baskısı, şirketleri hisse geri alım programlarına yöneltti. Bloomberght'den Tamer Arıcan'ın haberine göre Şirketler, piyasadan kendi paylarını satın alarak hisselerine yönelik talebi artırmayı ve fiyatlardaki düşüşü sınırlamayı hedefledi. Ancak geri alım kararları, hisse fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği anlamına gelmiyor. Bu adımların piyasa üzerindeki etkisini belirleyen unsurlar arasında geri alıma ayrılan kaynak, satın alınan hisse miktarı, şirketlerin finansal durumu ve borsadaki genel eğilim öne çıkıyor.

Özellikle satış baskısının yoğun olduğu dönemlerde geri alımlar fiyatlardaki gerilemeyi yavaşlatabilse de kalıcı bir toparlanma için yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle şirketlerin geri alım programlarının sonuçlarını değerlendirirken yalnızca işlem tutarlarına değil, hisselerin sonraki fiyat hareketlerine ve piyasanın genel seyrine de bakmak gerekiyor.