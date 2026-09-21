SPK, fon tasfiyelerinde süreyi uzattı

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni kararıyla, tasfiyeye konu fonların tasfiye süresi uzatıldı. Sürenin belirlenmesinde, tasfiyeye konu fonların portföy yapıları ile mevcut piyasa koşulları dikkate alındı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce azami 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarılmış oldu.

131 fon için iki banka yetkilendirilmişti

SPK, 17 Eylül'de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiye sürecinin yürütülmesi için Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı yetkilendirmişti.

Söz konusu karar kapsamında tasfiye işlemlerinin ilgili bankalar tarafından yürütülmesi öngörülmüştü.

İlk düzenlemede süre 3 ay olarak belirlenmişti

17 Eylül'de yapılan ilk düzenlemede, tasfiye işlemlerinin en fazla 3 ay içerisinde tamamlanması kararlaştırılmıştı.

SPK'nın yeni kararıyla bu süre 6 aya çıkarılırken, tasfiyeye konu fonların portföy yapıları ve piyasa koşullarının süre uzatımında dikkate alındığı belirtildi.

SPK'nın bülteninde konuyla ilgili şu açıklamalar yer aldı:

Kurul Karar Organı’nın 20.09.2026 tarih ve 59/1710 sayılı kararı ile, 17.09.2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kurul kararı uyarınca 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde duyurulan fon tasfiye usul ve esaslarının (A/8) numaralı maddesinde yer alan 3 aylık sürenin, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.