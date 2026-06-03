Ford Otosan ve Tofaş hisseleri için yeni hedef fiyatlar açıklandı

Borsa İstanbul'un otomotiv sektöründeki iki önemli şirketi olan Ford Otosan (FROTO) ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası (TOASO) için aracı kurumlardan yeni hedef fiyat açıklamaları geldi.

Tofaş için üç farklı değerlendirme

Şeker Yatırım, Tofaş hisseleri için hedef fiyatını 435 TL olarak belirlerken tavsiyesini "Al" yönünde açıkladı.

ÜNLÜ & Co TOASO için 421 TL hedef fiyat belirledi ve hisse için "Al" tavsiyesini korudu.

Halk Yatırım'ın raporunda ise Tofaş için hedef fiyat 273 TL olarak yer aldı. Kurum, hisseye ilişkin tavsiyesini "Tut" olarak açıkladı.

Ford Otosan'da "Al" tavsiyeleri öne çıktı

Şeker Yatırım, FROTO hisseleri için 149,30 TL hedef fiyat açıklarken tavsiyesini "Al" olarak duyurdu.

Halk Yatırım, Ford Otosan için hedef fiyatını 150,40 TL olarak belirledi ve "Al" tavsiyesi verdi.

ALNUS Yatırım'ın raporunda FROTO için 128,21 TL hedef fiyat yer aldı. Kurum hisse için "Al" tavsiyesinde bulundu.

ÜNLÜ & Co ise Ford Otosan için 130 TL hedef fiyat açıklayarak "Al" tavsiyesini sürdürdü.